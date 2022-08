L'ère Gorbatchev et l'effondrement de l'Union soviétique

Mars 1985 - Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev, à 54 ans le plus jeune membre du Politburo, devient secrétaire général du parti communiste après la mort de Konstantin Tchernenko. Il lance un programme de perestroïka (restructuration) et de glasnost (ouverture) pour sortir le pays de la stagnation politique et économique.

Novembre 1985 - Gorbatchev et le président américain Ronald Reagan tiennent leur premier sommet à Genève ; Gorbatchev se dit "très optimiste" quant à la détente et aux futures réductions d'armes.

Avril 1986 - L'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl répand un nuage radioactif à travers l'Europe. Les autorités soviétiques ne l'admettent que trois jours plus tard, soulevant des doutes sur la glasnost.

Décembre 1986 - Le Dr Andrei Sakharov, le père du mouvement dissident, est libéré de son exil après un appel téléphonique de Gorbatchev - l'un des centaines de dissidents politiques et religieux libérés sous son règne.

Mai 1987 - Un jeune Allemand nommé Mathias Rust perce les défenses aériennes soviétiques en pilotant un avion léger Cessna d'Helsinki jusqu'au centre de Moscou, atterrissant sur la Place Rouge. Gorbatchev lance une purge des hauts responsables de la défense.

Octobre 1987 - L'éminent réformateur russe Boris Eltsine se heurte à Gorbatchev sur le rythme de la perestroïka et quitte le Politburo au pouvoir.

Décembre 1987 - Gorbatchev et Reagan signent à Washington le premier traité de réduction des arsenaux nucléaires. Tous les missiles soviétiques et américains de portée intermédiaire doivent être démantelés.

Octobre 1988 - Gorbatchev consolide son pouvoir en devenant président du présidium du Soviet suprême, le corps législatif national.

Février 1989 - La participation militaire soviétique de neuf ans en Afghanistan prend fin. Les mouvements indépendantistes prennent de l'ampleur dans les républiques baltes, en Géorgie et en Ukraine.

Mars 1989 - L'Union soviétique organise les premières élections compétitives à plusieurs candidats pour choisir un Congrès des députés du peuple. De nombreux communistes éminents de la vieille garde perdent au profit d'indépendants, et les séparatistes remportent la majorité des sièges dans les républiques baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie.

Novembre 1989 - Des révolutions populaires balaient les gouvernements communistes en Allemagne de l'Est et dans le reste de l'Europe de l'Est. L'Union soviétique ne fait aucune tentative d'intervention alors que ses régimes satellites tombent.

Décembre 1989 - Gorbatchev et le président américain George H.W. Bush, lors d'un sommet à Malte, saluent la fin de la guerre froide.

Février 1990 - Le parti communiste abandonne son monopole garanti du pouvoir. Le Parlement accepte de donner à Gorbatchev une présidence exécutive, avec une forte augmentation de ses pouvoirs. Les manifestants pro-réforme organisent d'énormes rassemblements dans toute l'Union soviétique.

Octobre 1990 - L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest s'unissent après d'intenses négociations entre six puissances, dans lesquelles Gorbatchev joue un rôle clé. Le parlement soviétique approuve le plan visant à abandonner la planification centrale communiste de l'économie au profit d'une économie de marché. Gorbatchev reçoit le prix Nobel de la paix.

Novembre 1990 - Le Parlement habilite Gorbatchev à prendre des décrets dans presque tous les secteurs de l'activité publique. Le premier projet de traité d'union proposé par Gorbatchev donne des pouvoirs importants aux 15 républiques, mais quatre d'entre elles - la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie et la Géorgie - refusent de signer.

Janvier 1991 - Les troupes écrasent les manifestations pro-indépendance dans les pays baltes, tuant 14 personnes en Lituanie et cinq en Lettonie.

Mars 1991 - Un référendum produit une majorité écrasante pour la préservation de l'Union soviétique en tant que "fédération de républiques souveraines égales" renouvelée, mais six républiques boycottent le vote.

Avril 1991 - Le Pacte de Varsovie des nations d'Europe de l'Est est dissous.

Juin 1991 - Boris Eltsine est élu président de la Russie.

19 août 1991 - Invoquant la mauvaise santé présumée de Gorbatchev, son adjoint Gennady Yanayev prend la présidence à la tête d'une junte communiste à la ligne dure. L'état d'urgence est déclaré dans certaines régions. Le parlement estonien déclare l'indépendance.

21 août - Le coup d'État s'effondre, détruisant le caucus conservateur au centre et donnant un énorme coup de pouce aux séparatistes dans les républiques. Le parlement letton déclare l'indépendance.

24 août - Gorbatchev démissionne de son poste de chef du Parti communiste, ordonne la saisie par l'État de ses biens, l'exclut de toutes les organisations d'État et lui suggère de se dissoudre. Le parlement ukrainien déclare l'indépendance. En quelques semaines, tous les pays, à l'exception du Kazakhstan et de la Russie, ont fait de même.

6 sept. - La législature suprême soviétique reconnaît l'indépendance de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie. Le Congrès abroge le traité d'union de 1922 et remet le pouvoir à une autorité intérimaire en attendant la signature du traité pour une union volontaire d'États souverains.

16 novembre - La Russie prend le contrôle de presque toutes les réserves soviétiques d'or et de diamants et des exportations de pétrole. Plus tard, elle annonce la prise de contrôle des ministères économiques.

8 décembre - La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie proclament la Communauté des États indépendants, sans rôle pour une autorité centrale ou Gorbatchev. Au début, il résiste au nouvel ordre et refuse de démissionner. Lentement, il se résout à accepter l'inévitable.

25 décembre 1991 - Gorbatchev démissionne de son poste de président de l'Union soviétique, qui est officiellement dissoute le jour suivant.