L'esclavage moderne augmente alors que les crises alimentent la pauvreté - rapport des Nations Unies

Des crises telles que la pandémie de COVID-19, les conflits armés et le changement climatique ont entraîné une perturbation sans précédent de l'emploi et de l'éducation tout en exacerbant l'extrême pauvreté et les migrations forcées, a indiqué l'agence.

Par rapport au dernier décompte de l'année 2016, le nombre de personnes en esclavage moderne a augmenté d'environ 9,3 millions.

Selon les derniers chiffres, le travail forcé représentait 27,6 millions des personnes en esclavage moderne en 2021, dont plus de 3,3 millions sont des enfants, et le mariage forcé 22 millions.

L'OIT a constaté que plus de la moitié des cas de travail forcé se produisaient dans des pays à revenu moyen supérieur ou à revenu élevé, les travailleurs migrants étant plus de trois fois plus susceptibles d'être touchés.

Le rapport mentionne le Qatar, qui a fait l'objet de nombreuses allégations de violations des droits du travail concernant les migrants qui y travaillent à l'approche de la Coupe du monde de football de la FIFA, qui débutera en novembre.

Mais depuis que l'OIT a ouvert un bureau dans la capitale Doha en avril 2018, il y a eu des "progrès significatifs" concernant les conditions de vie et de travail de centaines de milliers de travailleurs migrants dans le pays, même si des problèmes subsistent dans la mise en œuvre des nouvelles règles du travail, indique le rapport.

Le directeur général de Qatar 2022, Nasser Al Khater, a déclaré jeudi que le pays avait fait face à de nombreuses critiques injustes concernant l'organisation de la Coupe du monde qui n'étaient pas fondées sur des faits, mais qu'il avait répondu à toute critique équitable.

Le rapport de l'OIT a également fait état de préoccupations concernant le travail forcé dans certaines régions de Chine.

Il fait référence à un rapport publié le 31 août par le commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, qui affirme que de "graves violations des droits de l'homme" ont été commises en Chine et que la détention des Ouïghours et d'autres musulmans au Xinjiang pourrait constituer des crimes contre l'humanité. [L8N30G21T]

La Chine a vigoureusement nié ces allégations.