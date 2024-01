Le groupe espagnol de télécommunications Telefonica a émis des obligations vertes pour un montant total de 1,75 milliard d'euros (1,9 milliard de dollars), a indiqué la société dans une déclaration à l'autorité de régulation des marchés boursiers (CNMV) mercredi.

L'émission, réalisée par l'intermédiaire de Telefonica Emisiones, filiale à 100 % de Telefonica, a été divisée en deux tranches de 1 milliard d'euros avec une échéance en 2032 et un coupon de 3,698 %, et de 750 milliards d'euros avec une échéance en 2036 et un coupon de 4,055 %.

Le produit net sera utilisé pour financer des investissements durables tels que la modernisation des infrastructures et les mesures d'économie d'énergie, selon la société. (1 $ = 0,9211 euros) (Reportage de David Latona ; Rédaction de Kirsten Donovan)