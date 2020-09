L'espoir d'un plan de relance US plus fort que le virus

En France, la guerre historique entre Suez et Veolia est en train de tourner au vinaigre et risque fort de se déplacer sur le terrain juridique. Les dirigeants des deux entreprises écument tellement de médias depuis une semaine que nous nous tenons prêts à tout moment à les accueillir chez Zonebourse. A titre personnel, je ne vois pas d'un très bon œil le démantèlement d'un grand acteur de services aussi stratégiques que les Déchets et l'Eau dans un secteur déjà oligopolistique. Mais la décision des dirigeants de Suez de confisquer le pôle Eau du groupe pour le sanctuariser dans une fondation de droit néerlandais, sans en référer aux actionnaires, me semble contraire aux principes les plus élémentaires.

Ah, cette habitude d'aller cacher des choses aux Pays-Bas. Par un hasard du calendrier, le sujet des paradis fiscaux internes à l'Europe a fait son retour en force hier à Bruxelles. D'ailleurs on ne dit pas "paradis fiscaux" dans les documents officiels de l'UE, mais "mesures nationales qui favorisent les planifications fiscales agressives". Pour paraphraser Pierre Desproges, "Européennes, Européens, réjouissons-nous, nous vivons dans un siècle qui a résolu tous les vrais problèmes humains en appelant un chat un chien". Les paradis fiscaux gangrènent la construction européenne en maintenant une fiscalité à géométrie variable qui conduit entreprises et particuliers fortunés à organiser des montages géographiques pour échapper à l'impôt.

Le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni a annoncé hier dans le Financial Times qu'il voulait prendre le problème à bras le corps, pourquoi pas en utilisant des textes permettant de légiférer à la majorité qualifiée ? En clair, certains pays, mettons les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Irlande, ne pourraient plus se cacher derrière un veto pour justifier leurs réglementations fiscales paradisiaques. Pardon, leurs "mesures nationales qui favorisent les planifications fiscales agressives".

Sur les marchés financiers ce matin, l'ambiance est au rebond, après une séance décousue hier, qui a vu l'Europe reculer mais l'Amérique rebondir. Les indicateurs avancés sont bien orientés en dépit des records de contamination au coronavirus atteints en France ou au Royaume-Uni ou des chiffres du marché de l'emploi américain qui mettent à mal la théorie défendue par les partisans de la reprise en V. L'espoir du jour repose sur les commentaires plutôt constructifs des élus Démocrates et Républicains au sujet du plan de relance aux Etats-Unis. Mais le timing reste hautement incertain : avant ou après l'élection présidentielle du 3 novembre ?

Les temps forts économiques du jour

La BCE publiera l'évolution de la masse monétaire M3 à 10h00. Aux Etats-Unis, focus sur les commandes de bien durables d'août à 14h30.

L'euro est toujours sous pression à 1,16662 USD, comme l'once d'or qui se négocie 1867 USD. Le pétrole a repris quelques couleurs à 42,06 USD le Brent et 40,448 USD le WTI. Nouvelle journée de stagnation pour le rendement de la dette américaine à 10 ans, rémunérée 0,67%. Le Bitcoin est remonté à 10 700 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adthink : Genesta passe d'achat à achat fort avec un objectif de cours relevé de 0,80 à 1,30 EUR.

Aena : Exane BNP Paribas passe de surperformance à sousperformance en visant 100 EUR.

Ascom Holding : UBS reste neutre avec un objectif relevé de 6,50 à 12 CHF.

Britvic : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 960 GBp.

Cargotec : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 29 EUR.

ERG : AlphaValue passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 17,40 à 20,20 EUR.

Ferrovial : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 15,40 EUR.

Flughafen Zürich : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 154 CHF.

Getlink : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 7,40 EUR.

Groupe ADP : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 75 EUR.

Hella : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 49 à 51 EUR.

Informa : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 625 à 535 GBp.

Kinnevik : Seb Equities passe de conserver à acheter en visant 372 SEK.

Konecranes : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 33 EUR.

Paradox Interactive : Citigroup démarre le suivi à neutre en visant 285 SEK.

Pets at Home : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 350 à 450 GBp.

Puma : Commerzbank reste à l'achat et relève son objectif de cours de 78 à 89 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 342 EUR.

The Swatch Group : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 222 à 244 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

En parallèle de sa montée dans le holding d'Arnaud Lagardère, Bernard Arnault a pris une participation directe d'environ 5% dans Lagardère. Dans une interview accordée au Parisien, le patron de Total, Patrick Pouyanné, explique que son groupe a pour ambition de faire partie à moyen terme des cinq plus gros acteurs mondiaux de la production d'énergies renouvelables, sans pour autant renoncer au pétrole. L'Autorité des marchés financiers a rejeté le recours formé par Suez, qui contestait la structuration en deux temps du projet d'acquisition présenté par son concurrent Veolia, et qui va faire appel. BNP Paribas visée par une enquête pour crime contre l'humanité pour son rôle auprès des autorités soudanaises entre 2002 et 2008. Air Liquide s'offre son petit compatriote spécialisé dans le froid extrême Cryoconcept. Un accord majoritaire a été signé chez Air France pour le plan de départs volontaires portant sur 3640 postes. Philippe Lopes-Fernandes devient le bras droit de David Loew chez Ipsen. Le groupe Impala de Jacques Veyrat rachète les actifs d'Alès Groupe à la barre du tribunal, les actions sont sa valeur. Genfit a réalisé la visite du premier patient de l'essai clinique de phase III ELATIVE avec elafibranor dans la PBC. Inovalis dépose une OPA à 1,80 EUR l'action sur Advenis. Réalités inaugure sa première résidence en Centre Val de Loire. Gaussin met en service des tracteurs électriques sur le port d'Abidjan. GTT signe un contrat avec les autorités américaines. Don't Nod commence à recruter pour son équipe de Montréal. Lexibook lance une nouvelle gamme d'ordinateurs éducatifs. Miliboo commerciale son canapé connecté en exclusivité chez Fnac Darty. Ecoslops, Abivax, Ordissimo, Keyrus, Akwel, Advicenne, Gascogne, ATEME, SQLI, Engie EPS, Arcure, Euromedis, Amoeba, Eurofins-Cerep, Munic, Cibox ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Une onzième vaccin Covid-19, celui de Novavax, entre en phase III d'essais cliniques. Amazon.com présente ses nouveaux appareils connectés et se lance dans les jeux en ligne avec la plateforme Luna. TikTok a soumis l'accord avec Oracle et Walmart aux autorités chinoises. Un consortium dirigé par Allianz négocierait la reprise des activités d'Aviva en France, a appris Reuters. Noble solde le contentieux judiciaire issu de la scission de Paragon Offshore. Plusieurs fournisseurs d'applications comme Epic Games et Spotify créent une alliance pour peser dans la négociation avec les magasins d'applications comme celui d'Apple. Palantir pourrait être valorisé environ 22 Mds$, selon Dow Jones. Sabine Simeon-Aissaoui rejoint la direction générale de Schindler. Getinge signe un partenariat avec Universeum.

Ça publie. Pennon, Pharmagest, Gérard Perrier, Sidetrade…

Lectures