Bourse de Paris : L'espoir fait vivre

Malgré quatre séances baissières sur cinq la semaine dernière, le CAC40 a limité ses pertes hebdomadaires, pour rester au contact de ses pics récents. La séance de vendredi fut toutefois éprouvante avec une grosse série de révisions en baisse d’objectifs de la part de grandes entreprises françaises, en particulier Thales, Danone et Renault, toutes étrillées en bourse. La saison des trimestriels se poursuit avec une grosse concentration de poids lourds cette semaine, notamment les Américaines Procter & Gamble, Texas Instruments, United Technologies, Microsoft, Boeing, PayPal, Amazon, Visa et Intel.

Le Brexit occupera encore une partie du terrain médiatique, après que le Parlement britannique eut refusé, samedi, d’entériner l’accord renégocié par Boris Johnson. Le Premier ministre pourrait toutefois marquer des points dès aujourd’hui à Westminster avec une nouvelle tactique qui pourrait lui permettre de respecter la date-butoir du 31 octobre pour une sortie de l’UE, date qui approche à grands pas.

Pour finir, un mot sur les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le chef des négociateurs de Pékin, Liu He, a laissé entendre que des progrès substantiels ont été obtenus dernièrement en vue d’un accord partiel. Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent, mais force est de constater que Donald Trump semble avoir abandonné son idée d’accord géant pour privilégier une approche progressive. Il pourrait donc y avoir des avancées rapides, qui a défaut d’être substantielle éviteront le surplace des derniers mois.

Les indicateurs avancés pointent ce matin vers un rebond.

Les temps forts économiques du jour

Pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd’hui au niveau macroéconomique, hormis les prix à la production allemands, publiés à 8h00. Ce matin, le Japon a annoncé une forte contraction de ses exportations.

L’euro est en hausse à 1,1160 USD ce matin. L’once d’or se négocie 1490 USD (-0,06%). Le pétrole ne vie guère, à 53,65 USD le WTI et 59,22 USD le Brent. Le Bitcoin stagne à 8233 USD. L’obligation d’Etat américaine à 10 ans affiche 1,755% de rendement.

Les principaux changements de recommandations

Associated British Foods : Berenberg reste à l'achat avec un objectif abaissé de 2800 à 2700 GBp.

Danone : Jefferies reste à conserver avec un objectif relevé de 72,50 à 78 EUR. RBC passe de surperformance à performance de marché en visant 72 EUR.

Engie : Crédit Suisse démarre le suivi à neutre en visant 15,30 EUR.

JCDecaux : Berenberg reste à l'achat avec un objectif abaissé de 36 à 28,50 EUR.

Kiadis : Jefferies passe d’acheter à conserver avec un objectif réduit de 14 à 2,50 EUR.

Metro Bank : Jefferies reste acheteur avec un objectif réduit de 770 à 297 GBp .

Nestlé : Jefferies reste à l’achat avec un objectif réduit de 121 à 118 CHF.

Roche : Liberum reste à conserver avec un objectif relevé de 275 à 280 CHF.

Salvatore Ferragamo : Jefferies reste à conserver avec un objectif ramené de 21 à 17,50 EUR.

L’actualité des sociétés

S&P relève la notation crédit de Pernod Ricard. Orange va céder sa filiale au Niger à Zamani, à cause de conditions de marché trop compliquées. Sanofi a procédé au rappel aux Etats-Unis et au Canada d'un médicament OTC, le Zantac, utilisé contre les brûlures d'estomac, sur une possible contamination par une impureté. Sartorius Stedim Biotech publie ses comptes et signe une acquisition. Alstom fait entrer en service son tramway à Avignon. Technicolor confirme ses perspectives après la dégradation de sa notation crédit chez Moody’s. Monoprix (Casino) et Toupargel en partenariat stratégique. Signal positif pour Innate Pharma, dont l’option de surallocation a été exercée en totalité dans le cadre de son entrée sur le Nasdaq. Groupe Partouche signe un gros refinancement. Sodiaal et Savencia modifient la gouvernance de leur coentreprise. Genomic Vision et Abivax publient des données. Quadpack passe d’Euronext Access à Euronext Growth. Solocal, Freelance.com et Pharmasimple a publié ses comptes.

Boeing a décroché en bourse vendredi après que la FAA eut confirmé que l’avionneur lui avait dissimulé des documents officiels dans le processus de certification du B737MAX. BHP a signé des accords d’approvisionnement en énergies renouvelables pour ses mines de cuivre au Chili, tout en prenant 780 M$ de provision pour l’annulation de contrats charbon existants. UBS va supprimer une quarantaine de postes en Asie. Open Text dément les rumeurs d’un intérêt pour Micro Focus. Barrick Gold devrait reprendre l’exploitation de sa mine d’or tanzanienne. Telecom Italia aurait validé l'entrée de l’ancien banquier central Salvatore Rossi dans son conseil d'administration, a appris Reuters. Qantas a mené le plus long vol de l’histoire, un New York / Sydney, 19h16 dans un B787-9. Implenia signe un accord avec son actionnaire Max Rössler sur une démarche commune de développement stratégique de la société. Décès du co-directeur général d’Oracle, Mark Hurd, des suites d’une maladie. Johnson & Johnson rappelle des bouteilles de talc aux Etats-Unis après la découverte de traces d’amiante. Le chinois Xiaomi devrait lancer une dizaine de mobiles 5G dès 2020. Wirecard mandate KPMG pour auditer les faits dénoncés par le Financial Times.

Ça publie. SAP, Atlas Copco, Tomra, Klépierre en Europe. TD Ameritrade, Cadence Design, Halliburton et Celanese aux Etats-Unis.