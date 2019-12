L'espoir sur le commerce revient, les actions repartent

À Paris, le CAC 40 a pris 1,27% à 5.799,68 points. Le Footsie britannique a gagné 0,28% et le Dax allemand a progressé de 1,16%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,36%, le FTSEurofirst 300 de 1,07% et le Stoxx 600 1,18%.

La tendance a été portée en outre par une hausse de plus de 3% des contrats de référence sur le brut sur des anticipations de nouveaux accords de réduction de la production de pétrole.

Les indices européens ont été stimulés dès l'ouverture par l'annonce d'un rebond marqué du secteur des services en Chine au mois de novembre.

L'annonce, peu après le début des échanges, que le secteur privé de la zone euro était resté proche de la stagnation en novembre a eu peu d'effet sur la tendance.

Les indices ont en revanche augmenté leurs gains après une information de Bloomberg affirmant, à l'appui de sources non-identifiées, que les Etats-Unis et la Chine se rapprochaient d'un accord de "phase 1" sur le commerce.

Donald Trump avait laissé entendre le contraire en déclarant mardi qu'aucune date limite pour conclure un accord commercial avec Pékin n'était fixée et qu'il pourrait être préférable d'attendre que l'élection présidentielle de novembre 2020 soit passée.

Les indices boursiers avaient réagi en s'enfonçant dans le rouge, le Dow Jones cédant plus de 1% mardi en clôture.

Mercredi, le président américain a assuré que les discussions avec la Chine se déroulaient "très bien", sans plus de précision.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, les secteurs les plus exposés aux tensions entre Washington et Pékin, comme les ressources de base (+1,83%) et l'automobile (+0,74%) ont logiquement repris des couleurs.

Du côté des valeurs individuelles, Orange a perdu 4,66%, de loin la plus forte baisse d'un CAC 40 presque entièrement dans le vert. L'opérateur a jeté mercredi les bases d'une cession partielle de ses tours de téléphonie mobile en Europe mais cette annonce a été éclipsée par des prévisions de dividende jugées trop modestes.

A la hausse, Elior a bondi de 9,48%, la plus forte hausse du SBF 120, après des résultats annuels bien accueillis.

À WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, les indices de Wall Street prennent autour de 0,7%, les investisseurs préférant s'accrocher au mince espoir d'un accord sur le commerce plutôt que de s'alarmer de chiffres de l'emploi privé aux Etats-Unis nettement inférieurs aux attentes.

Les marchés n'ont guère réagi à l'annonce que le secteur privé aux Etats-Unis avait créé 67.000 emplois en novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes et le plus faible depuis mai.

La réaction à cet indicateur été plus nette sur le dollar, qui s'est orienté à la baisse pour perdre 0,25% face à un panier de devises de référence..

Le rapport mensuel du département du Travail, qui inclut la fonction publique, sera publié vendredi.

TAUX

Sur le marché obligataire, les rendements de la dette souveraine, qui avaient fléchi mardi, sont repartis à la hausse avec le retour de l'appétit pour le risque.

Le taux du 10 ans américain prend ainsi près de six points de base pour se rapprocher de 1,77% après avoir chuté la veille sous 1,7% pour la première fois depuis un mois.

En Europe, la hausse a été est plus limitée pour le Bund allemand à dix ans, qui a terminé la séance à -0,32%.

CHANGES

Le recul du billet vert a brièvement profité à l'euro, qui est remonté vers 1,11 dollar après avoir cédé un peu de terrain à la suite de la publication des enquêtes PMI. Il s'est ensuite retourné à la baisse.

La livre sterling continue de son côté de profiter des anticipations de victoire électorale des conservateurs britanniques aux élections législatives du 12 décembre: elle a touché un plus haut de sept mois face au dollar et à l'euro.

PÉTROLE

Les cours du brut montent grimpent à la veille de la réunion de l'Opep et de ses alliés, Russie en tête, qui pourraient approuver un encadrement plus strict de la production de pétrole afin de soutenir les prix.

Le marché est également porté par la diminution plus importante qu'attendu des stocks de brut américains la semaine dernière, selon les chiffres publiés par l'Energy Information Administration (EIA).

Le Brent se traite à 62,90 dollars le baril (+3,7%) et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 3,4% à 58,18 dollars.

A SUIVRE VENDREDI :

Outre la réunion ministérielle de l'Opep à Vienne, les investisseurs suivront notamment jeudi les chiffres définitifs du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre (10h00 GMT) et ceux des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis(13h30 GMT).

(Édité par Jean-Michel Bélot)

par Patrick Vignal