Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les investisseurs qui se réveillent vendredi en Asie dans l'espoir d'une journée calme pour aborder le week-end seront aussi bien de retourner au lit, après la volatilité qui a frappé Wall street jeudi et écrasé le secteur bancaire en particulier.

Non seulement les investisseurs vont recoller les morceaux de l'effondrement des actions mondiales de jeudi, mais ils auront également la dernière décision de politique monétaire de la Banque du Japon (BOJ) sous la direction de son gouverneur Haruhiko Kuroda à l'ordre du jour, et ils attendront avec impatience le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis.

L'appétit pour le risque dans les actions, en particulier dans le secteur financier, sera minimal. L'indice bancaire S&P 500 a plongé de 6,5 % jeudi, enregistrant sa plus forte baisse en une journée depuis près de trois ans, à la suite de l'annonce de la vente d'actions de SVB Financial Group et de la décision de la crypto-banque Silvergate de mettre fin à ses activités.

Pour ceux qui étaient là en temps utile, la mer de rouge de jeudi sur les valeurs financières et les baisses à près de deux chiffres des actions bancaires ont rappelé des souvenirs flous de 2007-2009.

C'est dans ce contexte que la BOJ rendra sa dernière décision de politique monétaire sous la présidence de M. Kuroda. On s'attend généralement à ce qu'elle commence à inverser sa politique très souple dans le courant de l'année, une fois que M. Kuroda aura quitté le bâtiment depuis longtemps.

Kazuo Ueda, dont la nomination a été ratifiée par la chambre basse jeudi et doit être approuvée par le Sénat vendredi, succédera à M. Kuroda le 8 avril.

C'est sous sa direction que le Japon tentera de sortir en douceur d'une politique monétaire ultra-libre qui a vu les taux d'intérêt ancrés autour de zéro depuis des décennies et le bilan de la BOJ gonfler jusqu'à atteindre le niveau record de 130 % du PIB.

La BOJ a déjà modifié la politique de contrôle de la courbe des taux de M. Kuroda en décembre, en doublant le plafond effectif du rendement des obligations d'État à 10 ans pour le porter à 0,50 %. Les marchés ont fortement parié sur le fait que la BOJ sera contrainte de rétablir le fonctionnement "normal" du marché obligataire en augmentant à nouveau ce plafond prochainement, voire en l'abandonnant.

Bien que les pressions mondiales et nationales poussent les rendements à la hausse, la situation économique est moins claire. L'inflation de 4,2 % - la plus élevée depuis 40 ans - a entraîné la chute la plus rapide des salaires réels depuis 2014, et les chiffres révisés de jeudi ont montré que l'économie japonaise a à peine progressé au quatrième trimestre.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Décision de politique monétaire du Japon

- Emplois non agricoles et chômage aux États-Unis (février)

- Production industrielle indienne (janvier)