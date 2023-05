Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Une pluie de nouvelles potentiellement disruptives rend le début du mois de mai nerveux sur les marchés mondiaux, mais les sismographes qui mesurent la volatilité des prix à venir n'en donnent guère de signes.

Pour chaque secousse, il semble y avoir une compensation.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a indiqué que le gouvernement pourrait se retrouver à court d'argent d'ici un mois, ce qui pourrait conduire à ce qu'elle décrit comme la "catastrophe économique" d'un défaut de paiement technique de la dette américaine. Mais le président Joe Biden a annoncé la tenue d'une première série de discussions avec ses rivaux républicains sur la manière dont le gouvernement honorera ses dettes après la "date X" du 1er juin.

Le stress bancaire américain couve avec des conséquences incertaines pour l'économie en général, mais l'angoisse semble s'être apaisée avec l'achat par JPMorgan de First Republic, en difficulté, ce week-end.

Alors que la Réserve fédérale est presque certaine d'augmenter à nouveau ses taux d'intérêt mercredi, ce mouvement pourrait être le dernier.

La banque centrale australienne a surpris les marchés avec une reprise inattendue de sa campagne de relèvement des taux mardi, faisant grimper le dollar australien, mais le yen continue de chuter, la Banque du Japon n'étant pas pressée de modifier sa politique monétaire ultra-libre pour l'instant.

Alors que la contraction des bénéfices des entreprises américaines devrait marquer le début d'une récession des profits au premier trimestre, les valeurs "Big Tech" - stimulées en partie par une course à l'armement dans le domaine de l'intelligence artificielle - font la course en tête et la plus grande entreprise américaine, Apple, publie ses résultats jeudi.

Même pour les méga-capitalisations européennes, mardi, une baisse importante de 5 % de l'action du géant pétrolier BP, qui a ralenti son programme de rachat malgré un bénéfice de 5 milliards de dollars au premier trimestre, a été compensée par la hausse de 5 % du géant bancaire HSBC, dont les bénéfices ont triplé, dépassant les prévisions et entraînant un plan de rachat de 2 milliards de dollars.

Ainsi, au cours d'un mois marqué par les vacances dans le monde entier, le VIX - la "jauge de la peur" de Wall Street, qui mesure la volatilité implicite des marchés boursiers pour le mois à venir - a atteint lundi son niveau le plus bas depuis novembre 2021. Même s'il est remonté légèrement au-dessus de 16 au cours de la nuit, il reste trois points en dessous de sa moyenne historique sur 33 ans.

Malgré l'anticipation de la date du plafond de la dette et le drame bancaire du week-end, l'indice équivalent de la volatilité du marché du Trésor reste plus bas sur le mois et plus d'un tiers plus bas que les sommets atteints lors de l'explosion bancaire du mois de mars.

Et même avec toutes les décisions des banques centrales cette semaine - avec la réunion de la Banque centrale européenne et celle de la Fed - la volatilité globale du marché des devises est proche de son niveau le plus bas depuis plus d'un an.

Pour les marchés macroéconomiques, la décision de la Fed est compliquée par le plafond de la dette et le contexte bancaire.

Une hausse d'un quart de point mercredi est pleinement tarifée, avec moins d'une chance sur cinq d'une autre hausse en juin et au moins 50 points de base de réduction des taux par rapport au sommet encore intégrés dans les marchés à terme d'ici la fin de l'année.

Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans ont perdu une partie de leurs gains de lundi en raison de l'échéance du plafond de la dette. Mais c'est sur le marché des bons que les inquiétudes concernant le plafond de la dette ont été les plus vives, les rendements à un mois qui couvrent désormais la date du 1er juin évoquée par Mme Yellen ayant augmenté de 50 points de base mardi pour atteindre 4,87 % - soit à peu près le niveau actuel du taux cible des Fed funds - et les taux des bons à trois mois ont bondi de 20 points de base pour atteindre 5,25 %.

Le dollar a légèrement progressé par rapport aux principales devises, à l'exception du dollar australien.

Le rapport sur l'emploi américain du mois d'avril, vendredi, est le point le plus important après la décision de la Fed, même si le rapport sur les agents de crédit de la semaine prochaine est un indicateur important du stress bancaire. Les chiffres sur les ouvertures de postes en mars, plus tard dans la journée de mardi, donneront une indication de l'étroitesse du marché de l'emploi.

Les contrats à terme sur actions ont été stables ou légèrement négatifs, les bourses européennes étant légèrement en baisse et les indices asiatiques en hausse.

Événements à surveiller mardi :

* Données sur les offres d'emploi en mars aux États-Unis

* Le Comité fédéral de l'open market de la Réserve fédérale américaine entame une réunion de deux jours - décision mercredi.

* Résultats des entreprises américaines : Ford, Pfizer, Starbucks, Edison, T Rowe Price, Prudential Financial, AMD, Amcor, Clorox, Molson Coors, Match, Marathon, Marriott, Paycom, Caesars, Welltower, Sealed Air, Gartner, Sysco, Ecoloab, Illinois Tool Works, Eaton, etc.

Graphique : Dispersion des actions de la banque américaine - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byprlbkwmpe/One.PNG

Graphique : Hausse des taux et résultats - https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/RATES/lbpggmonrpq/chart.png