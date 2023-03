Mike Dolan présente les perspectives des marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

L'absence de nouvelles semble être une bonne nouvelle pour l'instant, alors que deux semaines de faillites bancaires et de stress font place à un examen nerveux des portefeuilles, tandis que les banques centrales évaluent si l'épisode devrait affecter leurs plans de taux d'intérêt.

Un deuxième week-end consécutif de sauvetages bancaires d'urgence - cette fois le rachat orchestré du Crédit suisse par son grand rival suisse UBS - a laissé de nombreuses questions sans réponse sur la viabilité des petites banques américaines et sur la manière dont les banques mondiales d'importance systémique sont liquidées.

Avec des doutes persistants sur la manière dont les actionnaires, les créanciers et les déposants encaissent le coup lorsqu'une banque fait faillite, des mois de batailles judiciaires et l'élaboration de nouvelles réglementations nous attendent.

Même si les craintes concernant l'état des petites et moyennes banques américaines persistent et que l'on redoute une fuite des dépôts, les marchés mondiaux ont semblé pousser un soupir de soulagement collectif mardi en constatant que les grandes banques centrales des États-Unis et de l'Europe semblaient suffisamment solides pour résister à la tempête.

Ils étaient moins sûrs de l'impact sur l'économie au sens large d'un inévitable resserrement du crédit aux entreprises et aux ménages, dans un contexte de hausse des coûts de financement des banques liée à la fracture. Pour cela, ils se tournent vers la réunion de deux jours de la Réserve fédérale, qui commence mardi, et de la Banque d'Angleterre, qui se tiendra jeudi.

Les actions de Wall Street ayant de nouveau progressé lundi, les bourses européennes ont suivi le mouvement pour la deuxième journée. Les actions des banques de la zone euro se sont également redressées pour la deuxième journée et étaient en hausse de près de 4 % au début de la journée de mardi, après avoir perdu jusqu'à 20 % au cours des deux semaines de turbulences.

UBS a également progressé de près de 4 % et de nombreuses obligations dites AT1 - des dettes bancaires de second rang qui ont été au cœur de la tempête du travail de Credit Sussie - ont progressé, car les investisseurs dans ces obligations ont été anéantis alors même que les actionnaires ont obtenu quelque chose de l'accord avec UBS.

Alors que le calme relatif qui régnait sur les actions et les obligations bancaires semblait se maintenir, les marchés des taux d'intérêt se sont réajustés et se sont concentrés sur la décision de la Fed de mercredi.

Les marchés à terme qui, il y a seulement 24 heures, doutaient que la Fed relève à nouveau ses taux au cours de ce cycle, considèrent désormais qu'il y a 80 % de chances que les taux augmentent à nouveau d'un quart de point cette semaine. Ils prévoient toujours jusqu'à un demi-point de baisse des taux d'ici à la fin de l'année, bien que cela représente la moitié de ce qui était prévu lundi.

La probabilité d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre cette semaine est désormais de 50 % dans les prix du marché monétaire.

Les marchés du Trésor américain, extrêmement volatils, ont également semblé trouver un niveau, les rendements du Trésor à 2 ans repassant au-dessus de 4 % après avoir atteint 3,63 % hier.

Pour mesurer les fluctuations des prix des obligations, un indicateur clé de la volatilité des marchés du Trésor a de nouveau grimpé lundi et reste bien supérieur aux pires moments de la pandémie il y a trois ans.

Le MOVE a enregistré sa plus forte hausse mensuelle depuis le krach bancaire de 2008 et est plus de deux fois supérieur au niveau moyen des 20 dernières années.

Ailleurs, un recentrage sur l'économie sous-jacente se traduira par un nouvel examen du secteur immobilier américain, tandis qu'une nouvelle série de suppressions d'emplois dans les grandes entreprises technologiques a vu le jour avec des milliers de licenciements chez Amazon.

Sur le plan politique, la ville de New York s'est préparée à une éventuelle mise en accusation de Donald Trump à la suite du versement présumé de pots-de-vin à la star du porno Stormy Daniels pendant la campagne électorale de l'ancien président en 2016.

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping devaient s'entretenir à nouveau mardi, alors que les Occidentaux critiquent le fait que la visite de M. Xi donne un coup de pouce à Moscou, qui s'efforce de gagner du terrain dans la guerre qui l'oppose depuis un an à l'Ukraine.

Les développements clés qui pourraient donner une direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Ventes de logements existants aux États-Unis en février, enquête sur les services de la Réserve fédérale de Philadelphie en mars ; sentiment des investisseurs ZEW en Allemagne en mars ; inflation des prix à la consommation au Canada en février.

* Le Comité fédéral de l'Open Market entame une réunion de deux jours sur les taux d'intérêt (jusqu'au 22 mars).

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 20 ans.

* Résultats des entreprises américaines : Nike

* Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, témoigne devant le Parlement.

* Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, s'exprime à Bâle, Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la BCE, à Bruxelles.