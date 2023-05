Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

La crise bancaire américaine de mars 2023 n'a peut-être pas été mise en boîte, nouée avec un nœud et soigneusement rangée pour la postérité après tout.

Les actions des banques régionales américaines se sont effondrées mardi - PacWest BanCorp a perdu un quart de sa capitalisation boursière - donnant un ton morose et défensif aux marchés asiatiques mercredi, avant la dernière décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

L'indice des banques régionales américaines a chuté de 5,5 % mardi, soit sa plus forte baisse depuis le début de la crise à la mi-mars. L'indice est à son plus bas niveau depuis deux ans et demi et a perdu un tiers de sa valeur au cours des deux derniers mois.

(Graphique : banques régionales américaines - variation annuelle - )

Ce n'est pas une coïncidence si les craintes renouvelées concernant le système bancaire américain à la suite du récent rachat par JP Morgan de la First Republic Bank en faillite ont également coïncidé avec la faiblesse inattendue des données sur l'emploi aux États-Unis et l'inquiétude croissante concernant l'impasse sur le plafond de la dette américaine.

En outre, la nervosité mondiale s'est intensifiée mardi : la hausse surprise des taux d'intérêt de la Banque de réserve d'Australie, l'enquête négative de la Banque centrale européenne sur les prêts bancaires et l'effondrement de 5 % des prix du pétrole ont dressé un tableau sombre de l'économie mondiale.

Le pétrole brut Brent est maintenant en baisse de près de 30 % d'une année sur l'autre, ce qui constitue une énorme impulsion désinflationniste pour l'économie mondiale.

(Graphique : Pétrole brut Brent - prix actuel et variation d'une année sur l'autre - )

Cette situation pourrait influencer les décideurs politiques malaisiens qui s'apprêtent à prendre leur dernière décision en matière de taux d'intérêt mercredi. Vingt-et-un des 25 économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux d'intérêt directeur soit maintenu à 2,75 % pour une troisième réunion consécutive, les quatre autres prévoyant une hausse d'un quart de point.

De plus, la Bank Negara Malaysia devrait maintenir ses taux pour le reste de l'année et pour toute l'année prochaine, selon le sondage de Reuters.

(Graphique : Taux d'intérêt en Malaisie - )

Comme la RBA l'a rappelé à tout le monde mardi, les décideurs politiques peuvent encore surprendre. La Fed ne va certainement pas nous envoyer une balle courbe plus tard dans la journée de mercredi, n'est-ce pas ?

Les marchés évaluent à 15 % la probabilité qu'il n'y ait pas de mouvement, une probabilité faible mais non négligeable, et à 85 % la probabilité que la Fed procède à une dernière hausse de 25 points de base.

Mais c'est à cela que les marchés asiatiques se réveilleront jeudi. Avant cela, mercredi, la décision sur les taux en Malaisie, les données PMI sur les services en Australie et en Inde et les réserves de change en Corée du Sud proposeront une orientation locale.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Malaisie

- PMI des services de l'Inde et de l'Australie (avril)

- Décision sur les taux d'intérêt de la Fed américaine