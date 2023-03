Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Pour reprendre la chanson "Born To Run" de Bruce Springsteen, le marché est encombré de héros brisés en route pour la dernière chance de Powell ; tout le monde est en fuite ce soir, et il n'y a plus d'endroit où se cacher.

Il ne semble certainement pas y avoir d'endroit où se cacher pour échapper à la hausse des taux d'intérêt américains, des rendements obligataires et du dollar après le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant la commission bancaire du Sénat mardi.

Les investisseurs s'attendaient généralement à ce que Jerome Powell adopte un ton hawkish, de sorte que l'ampleur de l'ajustement des prix sur les marchés financiers après qu'il a ouvert la porte à des hausses de taux plus importantes et peut-être plus rapides a été encore plus stupéfiante.

Les marchés asiatiques ressentiront les contrecoups à l'ouverture des marchés mercredi, les données sur les comptes courants japonais étant les seules données économiques majeures du calendrier susceptibles d'influencer le yen.

Le ton sera toutefois donné par les mouvements sismiques du marché de mardi, dont certains méritent d'être rappelés : le dollar a fait un bond de 1,2 %, sa meilleure journée depuis novembre ; le rendement des bons du Trésor à deux ans a atteint 5 % pour la première fois depuis 2007 ; l'inversion de la courbe de rendement 2s/10s a atteint 100 points de base pour la première fois depuis 1981.

Graphique : Rendement à 2 ans aux États-Unis

Graphique : Courbe de rendement 2s/10s aux États-Unis

Le taux plafond implicite de la Fed est désormais de 5,65 %, les traders estimant qu'une hausse de 50 points de base des taux de la Fed dans le courant du mois est deux fois plus probable qu'une hausse d'un quart de point.

Compte tenu de tout cela, il est peut-être surprenant que les trois principaux indices de Wall street n'aient "que" reculé de 1 % à 1,5 %.

L'optimisme de M. Powell a contrasté avec celui de Catherine Mann, responsable politique de la Banque d'Angleterre, qui a déclaré que la livre sterling pourrait être vulnérable à des mesures politiques plus agressives de la part d'autres banques centrales, en particulier de la Reserve Bank of Australia (RBA).

La RBA a relevé ses taux de 25 points de base, comme prévu, mardi, pour atteindre 3,60 %, le taux le plus élevé depuis plus de dix ans. Mais ses perspectives pessimistes ont pris les marchés de court, et le dollar australien a plongé de 2 %.

Sans surprise, la livre sterling et le dollar australien ont été les monnaies les moins performantes de la journée, mais le billet vert ne manquera pas de montrer ses muscles face aux monnaies asiatiques mercredi.

Même si les remarques de M. Powell ont été déterminantes, les investisseurs asiatiques suivront également de près les nouvelles en provenance de Chine et les signes indiquant que les relations avec les États-Unis se détériorent davantage.

L'activité commerciale a chuté en février, reflétant la faiblesse de la demande mondiale et nationale, mais le commerce avec la Russie a connu un essor considérable. Interrogé sur la possibilité que la Chine et la Russie abandonnent le dollar américain et l'euro pour leurs échanges bilatéraux, le ministre des affaires étrangères, M. Qin Gang, a déclaré que les pays devaient utiliser la monnaie la plus efficace, la plus sûre et la plus crédible.

Il a ajouté que les monnaies ne devaient pas servir d'"atout" pour des sanctions unilatérales, ni de déguisement pour "l'intimidation ou la coercition", et a averti Washington de mettre fin à la répression, sous peine de "conflit".

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants.

- Discours de Mme Barkin de la Fed

- Compte courant du Japon (janvier)