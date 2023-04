Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

L'euro est le grand gagnant du ralentissement de l'inflation américaine et de la vigilance de la Fed. La monnaie commune a grimpé de 0,7 % mercredi et se maintenait à 1,10 dollar dans la matinée en Asie.

Elle est en hausse depuis sept semaines, soit la plus longue série de victoires depuis la fin de l'année 2020, lorsque le dollar chutait et que les marchés mondiaux étaient en pleine euphorie.

L'idée est que l'inflation incitera les banquiers centraux européens à rester plus optimistes que leurs homologues américains, même si ce n'est pas de beaucoup. Les actions européennes de premier ordre ont également atteint leur plus haut niveau depuis 22 ans mercredi.

La livre sterling bénéficie de vents contraires similaires. Les bénéfices de cette semaine pourraient mettre à l'épreuve la tendance baissière du dollar, les marchés étant à l'affût de signaux sur le comportement des consommateurs et de signes de resserrement du crédit.

Un bond surprise des exportations chinoises en mars pourrait bien suggérer que l'économie mondiale est plus forte qu'on ne le pensait.

Le PIB britannique et les bénéfices de Tesco plus tard dans la journée proposent une autre fenêtre sur ce sujet, tout comme la production industrielle européenne et les données sur les prix à la production aux États-Unis.

En Asie, jeudi, la nouvelle de la vente d'Alibaba par SoftBank a pesé sur les actions de Hong Kong, tout comme l'effondrement du cours de l'action du promoteur immobilier Sunac lors de la reprise de ses activités après une suspension de plus d'un an.

L'emploi australien a surpris par sa hausse et les opérateurs ont largement ignoré un nouveau tir de missile nord-coréen.

Mais le compte-rendu de la réunion de la Fed du mois dernier, qui s'est déroulée dans un climat de craintes accrues concernant la stabilité des banques, a suggéré que les prochaines actions des décideurs politiques dépendront des conditions de crédit - ce qui attirera plus d'attention que d'habitude sur les rapports de bénéfices des grandes banques américaines lorsqu'ils seront publiés vendredi.

Dans une note intitulée "The Home Stretch", l'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, s'en tient à un avis contraire au consensus selon lequel une récession aux États-Unis n'est pas une fatalité, notant que les risques de crise bancaire ont considérablement diminué au cours du mois dernier.

Vendredi, Citi, Wells Fargo et JP Morgan Chase apporteront quelques éclaircissements sur la situation, même si l'accent reste mis sur les banques régionales. Plus tôt dans la semaine, les actions de la Bank of South Carolina ont chuté après qu'elle ait noté des marges minces et "des augmentations précipitées de nos coûts de dépôt pour faire face à la concurrence intense entre les banques, les maisons de courtage et le Trésor américain".

Le bitcoin, quant à lui, poursuit sa marche, franchissant les 30 000 dollars cette semaine pour la première fois depuis l'été dernier.

(Graphique : Inflation - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/zdvxdaxexvx/inflation.png)

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Les bénéfices de Tesco, le PIB britannique de février, la production industrielle de la zone euro, les demandes d'allocations chômage et l'indice des prix à la consommation aux États-Unis.