Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques terminent la semaine avec l'inflation japonaise et les données PMI susceptibles d'être les principaux moteurs locaux vendredi, proposant une direction qui n'est pas susceptible de provenir d'une nouvelle journée agitée sur les marchés américains jeudi.

Wall street a progressé - même si elle a fini loin de ses plus hauts - mais les valeurs bancaires ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2020 ; les principales parties de la courbe des taux américains se sont pentifiées, mais le segment 3 mois/10 ans est le plus plat et le plus inversé depuis 1981 ; les anticipations d'inflation basées sur le marché ont chuté, mais les anticipations de taux de la Fed ont également chuté.

Courbe américaine à 3 mois/10 ans - la plus plate depuis 1981,

Les marchés des taux d'intérêt tablent désormais sur un assouplissement de la Fed d'environ 100 points de base cette année, ce que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi et qui n'est absolument pas le scénario de base de la banque centrale.

L'incertitude est liée à l'impact que la crise bancaire aura sur les conditions de crédit aux États-Unis dans les mois à venir et, par extension, sur l'activité économique et l'inflation. Comme l'a déclaré M. Powell mercredi, "nous ne savons tout simplement pas" : "Nous ne savons tout simplement pas".

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, savait qu'elle avait une deuxième chance, jeudi, d'apaiser les inquiétudes des investisseurs et du grand public quant à la possibilité pour les autorités de garantir tous les dépôts bancaires.

Elle a déclaré à une commission de la Chambre des représentants qu'elle était prête à prendre de nouvelles mesures pour garantir la sécurité des dépôts bancaires, un jour après avoir déclaré à une commission sénatoriale que l'assurance globale n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'est peut-être pas à la hauteur des assurances de M. Powell - les valeurs bancaires ont tout de même chuté - mais peut-être que le sentiment s'améliorera vendredi.

L'Asie s'ouvre donc vendredi sur des actions mondiales plus fermes, des rendements plus faibles, des courbes de rendement américaines panoramiques, des taux mondiaux plus élevés après les hausses britanniques et suisses - mais un sentiment croissant que le pic de la politique mondiale est en vue - un dollar en hausse et un yen nettement plus fort.

Inflation de l'IPC au Japon,

L'inflation de base annuelle japonaise en février devrait avoir fortement chuté à 3,1 %, après avoir atteint le niveau record de 4,2 % en 41 ans le mois précédent, grâce aux subventions du gouvernement pour les factures de gaz et d'électricité afin d'amortir la hausse du coût de la vie.

Toutefois, de nombreux économistes estiment que les pressions sur les prix restent fortes dans l'ensemble de l'économie, ce qui pourrait contraindre la Banque du Japon à abandonner progressivement sa politique de contrôle de la courbe des taux, voire à la supprimer prochainement.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Inflation des prix à la consommation au Japon (février)

- Indice des directeurs d'achat (PMI) du Japon (mars)

- Indice PMI flash de l'Australie (mars)