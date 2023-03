Mike Dolan présente les perspectives des marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Un nouveau week-end de lutte contre les incendies financiers a assombri l'horizon des taux d'intérêt alors que l'incendie bancaire couve.

Les banques centrales doivent se battre pour séparer les sauvetages financiers en série de la politique monétaire sous-jacente. Mais les marchés mondiaux parient désormais que leurs campagnes de hausse des taux d'intérêt sont terminées, car ils craignent qu'un resserrement du crédit résultant de banques de plus en plus stressées ne fasse qu'accélérer la récession et la désinflation.

Les marchés à terme ne voient plus qu'une chance sur trois que la Fed procède à une dernière hausse des taux d'intérêt ce mercredi et ils prévoient jusqu'à un point de pourcentage de réduction des taux d'ici à la fin de l'année.

Tandis que les autorités américaines se débattent avec le sauvetage de deux banques régionales en faillite et la ruée des déposants qui en a résulté et qui a ébranlé d'autres banques, les marchés européens tentent d'évaluer les implications d'un mariage forcé dans le secteur bancaire suisse ce dimanche.

Lors de réunions d'urgence tenues durant le week-end, les autorités suisses ont orchestré un accord permettant à UBS de racheter sa banque rivale en difficulté, Credit Suisse, pour 3,2 milliards de dollars, soit une fraction du prix de l'action CS de vendredi, afin d'éviter qu'une faillite de Credit Suisse, importante sur le plan systémique, ne provoque une onde de choc dans le secteur bancaire mondial.

Les détails du rachat n'ont guère contribué à apaiser les tensions sur les marchés lundi, le cours de l'action UBS chutant de 12 % dans les premiers échanges et les indices boursiers des banques de la zone euro perdant encore 3 %.

L'impact sur les marchés du financement bancaire au sens large de la décision controversée d'éliminer les détenteurs d'obligations de second rang de Credit Suisse, alors même que les investisseurs en actions ont tiré profit de l'opération d'UBS, a suscité une inquiétude particulière. Les dirigeants des banques européennes se sont immédiatement mis en garde contre une nouvelle contagion et ont insisté sur la nécessité d'un soutien accru.

Reconnaissant le risque d'une aggravation des tensions peu après l'accord suisse, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et d'autres grandes banques centrales ont publié des déclarations visant à rassurer les marchés et ont annoncé une action coordonnée pour fournir des liquidités en dollars américains en cas de besoin et pour soutenir leurs systèmes bancaires.

Mais en affichant ce niveau d'inquiétude, les autorités n'ont fait que souligner le potentiel du choc et ses implications pour le crédit, la croissance et l'inflation.

"Il y aura moins de crédit. Moins de crédit signifie moins de croissance. Ainsi, une partie de la mission de la Fed, qui consiste à essayer de ralentir l'économie, sera accomplie ici", a déclaré dimanche l'ancien directeur général de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein.

Ce raisonnement a bouleversé l'horizon des taux d'intérêt partout dans le monde.

Les marchés à terme prévoient désormais que la première baisse des taux de la Fed interviendra d'ici le milieu de l'année. La BCE a décidé de ne plus augmenter ses taux après avoir procédé à une forte hausse d'un demi-point au cœur de la crise la semaine dernière, et il y a moins de 50 % de chances que la Banque d'Angleterre augmente ses taux lors de sa réunion de cette semaine.

Les rendements du Trésor américain ont plongé sur toute la courbe, les rendements à 2 ans atteignant leur plus bas niveau en 6 mois à 3,6 % et les rendements à 10 ans atteignant également leur plus bas niveau en 6 mois à 3,29 %.

L'accentuation de la courbe à 2-10 ans, avec une inversion de seulement 40 points de base, n'a pas été d'un grand réconfort pour les investisseurs, qui ont fait remarquer que la courbe à longue inversion - souvent un signe avant-coureur de récession et de stress - s'accentue souvent juste avant que la récession réelle ne frappe.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en baisse d'environ 0,5 % avant l'ouverture, mais l'indice de volatilité VIX a augmenté de trois points pour s'établir à près de 29.

Un fonctionnaire américain a déclaré dimanche que les sorties de dépôts qui ont ébranlé de nombreuses banques régionales à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank avaient ralenti et, dans certains cas, s'étaient inversées, mais les inquiétudes concernant les banques européennes et la révision à la baisse de la cote de crédit de certaines d'entre elles ont maintenu les marchés sur le qui-vive.

La Federal Deposit Insurance Corp des États-Unis envisage de relancer la vente de la Silicon Valley Bank après avoir échoué à attirer des acheteurs lors de sa dernière vente aux enchères, en recherchant éventuellement un démantèlement du créancier qui s'est effondré. L'une des options envisagées par le régulateur est la vente de la branche banque privée de SVB, qui s'adresse à des clients fortunés.

Même si les prêts de la fenêtre d'escompte de la Fed et la fourniture de liquidités ont été perçus par certains comme une reprise d'une certaine forme d'assouplissement quantitatif, des banques telles que Morgan Stanley ont mis en garde contre cette interprétation, soulignant que les achats d'actifs de la Fed étaient très différents des prêts d'urgence.

"Cela n'empêchera pas les normes de prêt déjà strictes dans l'ensemble du secteur bancaire de devenir encore plus strictes. Cela n'empêchera pas non plus le coût des dépôts d'augmenter, ce qui pèsera sur les marges d'intérêt nettes", a déclaré Morgan Stanley dimanche. "En bref, le risque d'un resserrement du crédit s'est considérablement accru.

Principaux développements susceptibles d'orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Réunions et déclarations sur les préoccupations bancaires.

* Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, s'exprime devant le Parlement européen à Bruxelles.

* Le président chinois Xi Jinping rencontre le président russe Vladimir Poutine à Moscou.