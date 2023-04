Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La reprise post-Covidus de la Chine est fermement sur les rails, d'après une série de données publiées mardi. L'économie a progressé de 4,5 % au premier trimestre en glissement annuel, ce qui représente une accélération par rapport au chiffre précédent de 2,9 % et dépasse largement les prévisions qui tablaient sur une croissance de 4 %. Les ventes au détail ont fait un bond de plus de 10 %, ce qui laisse espérer que la demande intérieure, jusqu'à présent atone, pourrait également se redresser.

Toutefois, la réaction du marché a été relativement discrète et le yuan n'a guère varié. C'est peut-être le signe que les opérateurs craignent qu'il ne s'agisse que d'un cas isolé et qu'ils s'attendent à des données plus modestes pour le reste de l'année.

Les tensions entre Washington et Pékin continuent de faire réfléchir les investisseurs.

Lundi, les forces de l'ordre américaines ont arrêté deux résidents de New York soupçonnés d'exploiter un "poste de police secrète" chinois dans le quartier chinois de Manhattan, dans le cadre d'une campagne de répression contre les dissidents basés aux États-Unis qui seraient pris pour cible par Pékin.

Les actions asiatiques ont été majoritairement plus faibles mardi, les investisseurs s'inquiétant peut-être des implications d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed après que de solides données sur l'industrie manufacturière aient stimulé les paris pour une hausse en mai.

Il est également peu probable que les investisseurs achètent de manière agressive avant les prochains résultats des banques, désireux de voir si certaines d'entre elles ont été affectées par les turbulences dans le secteur. Goldman Sachs et Bank of America publient leurs résultats plus tard dans la journée, tandis que Morgan Stanley le fait mercredi.

JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo ont toutes battu les prévisions de Wall street, mais Wall street a chuté de plus de 9 % dans la nuit après une baisse des revenus de commissions.

Les actions japonaises, cependant, sont en passe de connaître une huitième journée consécutive de hausse, grâce à l'affaiblissement du yen et à des résultats financiers nationaux encourageants.

L'ouverture des marchés boursiers européens sera suivie de près après que la semaine ait commencé par un recul par rapport aux plus hauts d'un an, mettant fin à une série de cinq jours de hausse.

La Banque d'Indonésie devrait laisser son taux directeur inchangé pour une troisième réunion consécutive dans les heures à venir, faisant partie d'un nombre croissant de banques centrales qui choisissent d'observer comment le resserrement de la politique menée jusqu'à présent se répercute sur l'économie.

Pour la Reserve Bank of Australia, la décision de faire une pause le mois dernier après 10 hausses consécutives a été serrée, comme l'ont révélé les minutes de la réunion, et la possibilité d'un retour au resserrement est toujours d'actualité.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Données sur l'emploi au Royaume-Uni

Enquête allemande ZEW

Résultats de Goldman Sachs et BofA