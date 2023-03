Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques devraient rester sous pression jeudi, en particulier les monnaies régionales, alors que les investisseurs sont aux prises avec un dollar obstinément élevé et des rendements obligataires américains à la suite d'une deuxième série de témoignages du chef de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès.

L'inflation chinoise, la révision du PIB japonais et une décision sur les taux d'intérêt en Malaisie sont les principaux événements du calendrier économique, avec en toile de fond des relations américano-chinoises de plus en plus glaciales qui continuent de planer comme un nuage sur les marchés asiatiques.

Sans surprise, les marchés asiatiques ont chuté mercredi à la suite de la hausse des rendements américains, des taux implicites et du dollar. L'indice MSCI Asie hors Japon a chuté de 1,5 %, les actions de Hong Kong ont perdu plus de 2 % et l'indice Hang Seng Tech a chuté de plus de 3 %.

Les monnaies asiatiques sont sur la défensive face à un dollar galopant. Le ringgit malaisien a perdu plus de 1 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis novembre, tandis que le won sud-coréen a perdu près de 2 % de sa valeur pour connaître sa pire journée depuis un mois.

Le ringgit sera à nouveau sous les feux de la rampe jeudi, la banque centrale de Malaisie devant maintenir ses taux d'intérêt inchangés à 2,75 % avant de procéder à une dernière hausse au cours du prochain trimestre pour atteindre au moins 3,00 %, selon un sondage réalisé par Reuters.

La Bank Negara Malaysia a surpris les marchés en janvier en maintenant son taux de référence inchangé. Mais compte tenu du zèle de la Fed et de l'élan haussier du dollar, les décideurs politiques pourraient-ils être tentés d'agir maintenant ?

En Chine, les chiffres étonnamment faibles du commerce cette semaine indiquent que la réouverture économique après des années de strictes restrictions COVID-19 n'est pas aussi rapide que les analystes - et plus important encore, les autorités chinoises - l'avaient prévu.

Les chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production pour février seront publiés jeudi, proposant un aperçu de la force de la demande dans tous les secteurs de l'économie.

Le taux annuel de déflation des prix à la production devrait s'accélérer, tandis que le rythme de l'inflation mensuelle et annuelle des prix à la consommation devrait ralentir, selon un sondage Reuters.

Le risque de conflit entre la Chine et les États-Unis semble s'accroître presque quotidiennement. La dernière salve diplomatique en date a été tirée mercredi, Pékin se déclarant "gravement préoccupé" par les projets de "transit" de la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, à la suite d'informations selon lesquelles elle rencontrerait le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, aux États-Unis.

Les responsables des agences de renseignement américaines s'attendent à ce que la Chine renforce sa coopération diplomatique, militaire, économique et technologique avec la Russie, afin de continuer à défier les États-Unis sur tous ces fronts.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Indice des prix à la consommation (IPC) et indice des prix à la consommation (IPP) de la Chine (février)

- Décision sur les taux d'intérêt en Malaisie

- PIB du Japon (T4, révisé)