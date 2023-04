Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Alors que les marchés mondiaux font du surplace avant les résultats des grandes entreprises technologiques américaines et la réunion de la Banque du Japon cette semaine, les investisseurs auront mardi un œil sur la première estimation de la croissance du PIB sud-coréen au premier trimestre et un autre sur les derniers mouvements des principales devises asiatiques.

La baisse de la valeur du yuan, en particulier par rapport à l'euro, continue de jeter des doutes sur la reprise post-Covid de la Chine, tandis que la banque centrale de Hong Kong fait face à une pression croissante sur son système financier et son taux de change.

Selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes, l'économie sud-coréenne a progressé de 0,2 % au premier trimestre, après avoir reculé de 0,4 % au dernier trimestre de l'année dernière, échappant de peu à la récession et soulignant le défi auquel sont confrontés les décideurs politiques qui tentent de soutenir la croissance.

En glissement annuel, le PIB a probablement augmenté de 0,9 % au premier trimestre, selon les sondages, contre 1,3 % au quatrième trimestre de l'année dernière.

L'un des principaux freins à la croissance pourrait être le commerce. Les exportations vers la Chine, premier partenaire commercial du pays, ont chuté de 33,4 %.

À première vue, cependant, le rebond économique de la Chine depuis sa réouverture après la pandémie semble solide. Les surprises économiques sont les plus positives depuis 17 ans et un grand nombre de banques d'investissement sont optimistes quant à la croissance et aux actifs chinois.

Mais le risque géopolitique chinois - Taïwan, les relations avec les États-Unis, la cyberguerre, les ballons espions, les liens étroits entre Pékin et Moscou - est important et croissant.

Lundi, la Chine a peut-être déclaré qu'elle respectait le statut de nations souveraines des anciens États membres de l'Union soviétique, mais le malaise suscité en Europe par les commentaires contraires de l'envoyé chinois à Paris ne se dissipera pas rapidement.

Graphique : Euro/yuan - taux spot -

Le yuan chinois est tombé lundi à son plus bas niveau depuis 19 mois face à l'euro, à 7,60 euros. Il est en baisse depuis cinq semaines consécutives par rapport à l'euro, la plus longue série de pertes depuis 2018, et alors que l'euro est en plein essor à l'échelle mondiale, il se peut que la politique occupe une place plus importante dans l'esprit des investisseurs.

L'autorité monétaire de Hong Kong, quant à elle, draine les liquidités du marché monétaire pour intervenir sur le marché des changes et soutenir sa monnaie.

Mercredi dernier, la HKMA est intervenue sur le marché des changes et a acheté 6,9 milliards de dollars HK (881 millions de dollars) pour empêcher le dollar HK de franchir la limite inférieure de sa fourchette de fluctuation à 7,85 pour un dollar américain.

Ce faisant, le solde global de la HKMA est passé sous la barre des 50 milliards de dollars HK, son niveau le plus bas depuis 2008. Le solde global des banques à la HKMA, une mesure clé des liquidités dans le système bancaire, était de plus de 300 milliards de dollars HK en juin dernier et de plus de 450 milliards de dollars HK il y a moins de deux ans.

Mardi, les marchés australiens et néo-zélandais seront calmes, car ils seront fermés pour les vacances de l'Anzac Day.

Graphique : Le solde global des liquidités des banques de Hong Kong est le plus bas depuis 2008.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mardi :

- PIB de la Corée du Sud (1er trimestre)

- IPP des services au Japon (mars)

- Commerce de Hong Kong (mars)