Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les actions font peut-être du surplace alors que les investisseurs digèrent un panorama mitigé des bénéfices américains et que l'inflation galopante au Royaume-Uni fait grimper les rendements obligataires mondiaux, mais les investisseurs asiatiques qui voient le verre à moitié plein jeudi pourraient s'intéresser à la volatilité de Wall street.

Ou plutôt, l'absence de volatilité.

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur à Wall street, est tombé mercredi à son plus bas niveau depuis novembre 2021, et se situe en dessous de la moyenne des 5, 10, 15 et 20 dernières années.

En effet, à 16,41 lorsque le marché a clôturé mercredi, le VIX est confortablement en dessous de la moyenne de 19,7 depuis la création de l'indice en 1990.

Peut-être que les investisseurs sont tellement sous-pondérés et à court d'actions qu'ils n'ont pas besoin de protection contre les baisses, ou que la résistance du marché - toujours en hausse de 8 % cette année et de 10 % par rapport au creux du choc bancaire du mois dernier - a calmé les ardeurs.

GRAPHIQUE : Indice VIX et actions du MSCI World

Quoi qu'il en soit, une volatilité extrêmement faible aux États-Unis est généralement de bon augure pour les autres marchés boursiers. Les actions asiatiques, hors Japon et Hong Kong tech, ont connu mercredi leur pire journée en trois semaines - pourraient-elles être prêtes à rebondir jeudi ?

D'autre part, les actions Tesla ont chuté après la cloche mercredi après que l'entreprise a manqué les estimations du marché pour la marge du premier trimestre.

Les chiffres inquiétants de l'inflation au Royaume-Uni pourraient faire planer une ombre sur l'Asie. Les chiffres de mercredi ont montré que la Grande-Bretagne était le seul pays d'Europe occidentale à connaître une inflation à deux chiffres en mars, ce qui a incité plusieurs banques à revoir à la hausse leurs prévisions de taux d'intérêt pour le Royaume-Uni.

Les marchés monétaires britanniques prévoient un resserrement supplémentaire de 75 points de base cette année, ce qui porterait le taux de base à 5 %. Andrew Sentence, ancien responsable politique de la BoE, a déclaré à la BBC qu'il faudrait peut-être que les taux se rapprochent de 6 % pour vaincre l'inflation.

Cette situation est importante pour le reste du monde, car elle rappelle brutalement à quel point l'inflation peut être collante et constitue un avertissement pour les banques centrales qui ont interrompu leurs cycles de hausse - et il y en a plusieurs en Asie - afin qu'elles ne se laissent pas aller à la complaisance.

L'inflation se concentre sur la Nouvelle-Zélande et la Malaisie jeudi, et les prévisions pour ces deux pays ne sont pas très encourageantes. L'inflation annuelle de la Malaisie ne devrait ralentir que d'un dixième de pour cent pour atteindre 3,6 %, et l'inflation néo-zélandaise devrait augmenter au premier trimestre.

Entre-temps, le gouverneur de la banque centrale australienne, Philip Lowe, s'adressera aux médias jeudi et la banque centrale indienne publiera le procès-verbal de sa dernière réunion de politique monétaire.

La banque centrale chinoise annonce sa dernière décision sur les taux préférentiels des prêts à un et cinq ans, et les chiffres du Japon devraient montrer que le déficit commercial s'est creusé en mars.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Australie - Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, s'exprime

- Inde - La RBI publie le compte-rendu de sa réunion

- Chine - Décision sur les taux d'emprunt