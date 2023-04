Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les prix du pétrole ont volé la vedette en Asie ce lundi, et pas dans le bon sens si vous vous souciez de l'inflation mondiale et du pouvoir d'achat des consommateurs.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie (OPEP+), ont stupéfié les marchés en annonçant une réduction de la production d'environ 1,16 million de barils par jour, anticipant ainsi une réunion des ministres prévue plus tard dans la journée de lundi.

Les prix à terme du Brent et du pétrole brut américain ont tous deux augmenté de plus de 5 %, bien qu'ils soient restés en deçà des sommets atteints au début de la journée. Les analystes ont supposé que l'OPEP+ essayait de fixer un plancher pour les prix, autour de 80 dollars le baril pour le Brent et 75 dollars pour le pétrole américain, et Goldman Sachs a rapidement relevé ses prévisions à 95 dollars le baril pour la fin de l'année.

D'aucuns ont toutefois pensé que cela pouvait également suggérer que les producteurs craignaient que la demande ne soit pas à la hauteur des prévisions haussières, étant donné que les cargaisons physiques sont organisées des mois avant la livraison.

Si l'augmentation des prix se confirme, ce sera une mauvaise nouvelle pour l'inflation globale et laissera un goût amer après que les données de base sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, publiées vendredi, aient semblé de bon augure pour un relâchement des pressions sur les coûts.

Le marché a réagi en poussant les rendements obligataires et le dollar à la hausse, tout en réduisant les attentes concernant l'ampleur de la réduction des taux par la Réserve fédérale plus tard dans l'année. Les contrats à terme prévoient un assouplissement d'environ 38 points de base d'ici décembre, contre plus de 100 points de base lors de la crise bancaire de la mi-mars.

Cependant, la hausse des prix de l'essence est également une taxe pour les consommateurs et est étroitement liée au moral de ces derniers, en particulier aux États-Unis. Il est également peu probable que la Maison Blanche prenne bien cette mesure, étant donné les conséquences politiques de la hausse des prix de l'essence.

L'enquête Caixin/S&P sur l'industrie manufacturière chinoise en mars, qui a largement manqué les prévisions (50,0), n'a pas aidé à dissiper les inquiétudes concernant la demande des consommateurs, principalement en raison de la faiblesse des commandes à l'exportation.

Cette enquête se concentre sur les petites entreprises et les exportateurs et suggère que la demande étrangère est un vent contraire pour la Chine, même si le secteur national des services se redresse.

Le Japon et la Corée du Sud, qui dépendent des exportations, ont également vu leur activité manufacturière se contracter en mars. Ces deux pays sont de grands importateurs d'énergie et ne se réjouiront donc pas de la flambée du pétrole.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Le Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) des pays membres et non membres de l'OPEP se réunit par vidéoconférence.

- Les PMI de mars pour l'Europe, tandis que l'enquête ISM américaine sur l'industrie manufacturière devrait se détendre un peu à 47,5. Les ventes d'automobiles en mars proposeront une première lecture de la demande des consommateurs.

- Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, s'exprime sur les perspectives économiques et la politique monétaire des États-Unis.