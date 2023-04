Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Le monde se prépare à recevoir les chiffres de l'inflation américaine mercredi, mais avant cela, l'Asie doit digérer les performances panoramiques de Wall street, une nouvelle hausse des rendements obligataires américains, et un rapport important sur l'inflation qui lui est propre.

L'inflation indienne des prix à la consommation pour le mois de mars est en tête du calendrier économique régional de mercredi, qui comprend également la production industrielle indienne, le chômage sud-coréen, l'inflation des biens d'entreprise et les commandes de machines au Japon.

Ces publications s'inscrivent dans un contexte où les marchés boursiers mondiaux continuent de voir la vie en rose, même si le tableau de la croissance s'effiloche et que les rendements obligataires continuent d'augmenter régulièrement.

Les marchés boursiers asiatiques, en particulier, se maintiennent - l'indice MSCI Asia ex-Japan a augmenté de 0,6 % mardi, sa troisième hausse consécutive et sa meilleure performance ce mois-ci.

Le rapport sur l'inflation américaine pour le mois de mars déterminera en grande partie la décision de la Fed lors de sa réunion des 2 et 3 mai. Les marchés s'attendent à ce que l'inflation globale continue de ralentir, mais ils s'orientent toujours vers une nouvelle hausse de taux d'un quart de point.

GRAPHIQUE : Inflation selon l'IPC américain

GRAPHIQUE : Inflation indienne selon l'IPC et taux directeur

L'inflation des prix à la consommation en Inde, quant à elle, a probablement diminué en mars pour atteindre 5,80 %, grâce à des augmentations plus faibles des prix des denrées alimentaires, passant sous la limite supérieure de tolérance de la Reserve Bank of India de 6,00 % pour la première fois de l'année.

Ces données sont publiées moins d'une semaine après que la RBI a surpris les marchés en maintenant son taux d'intérêt directeur à 6,50 %, alors que la plupart des observateurs s'attendaient à une hausse de 25 points de base.

En février, le taux de chômage en Corée du Sud est retombé au niveau record de 2,6 % atteint en août dernier, de sorte qu'une nouvelle baisse en mars constituerait un nouveau record historique.

Les ministres des finances et les responsables des banques centrales du monde entier sont à Washington pour les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

Mardi, le FMI a revu à la baisse ses perspectives de croissance mondiale pour cette année et l'année prochaine, en raison de la hausse des taux d'intérêt, et a averti que le risque de turbulences financières "périlleuses" pourrait réduire la production à des niveaux proches de la récession.

Le créancier mondial a maintenu ses prévisions de croissance pour la Chine à 5,2 % et 4,5 %, respectivement, mais a abaissé ses prévisions de croissance du PIB indien pour 2023 d'un cinquième de point de pourcentage, à 5,9 %, et ses perspectives pour l'année prochaine d'un demi-point, à 6,3 %.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, s'est montrée plus optimiste quant à la croissance économique mondiale et a mis en garde contre un excès de "négativisme". Elle a également déclaré qu'elle espérait toujours se rendre en Chine, soulignant l'importance accordée par le président Joe Biden à l'ouverture et au maintien des canaux de communication avec Pékin.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington

- Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Inde (mars)

- Inflation IPC américaine (mars)