Anshuman Daga présente les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir

Les montagnes russes que connaissent les marchés mondiaux depuis une semaine se sont calmées et sont devenues un peu plus positives vendredi, les investisseurs poussant un soupir de soulagement face aux efforts déployés aux États-Unis et en Europe pour soutenir les créanciers en difficulté.

Les marchés boursiers asiatiques ont regagné 1,7 % après avoir chuté de 2,7 % pour atteindre leur plus bas niveau en trois mois depuis lundi.

Les marchés ont été soulagés par les mesures prises par les grandes banques américaines pour injecter 30 milliards de dollars de dépôts dans la First Republic Bank jeudi et sauver le créancier pris dans une crise de plus en plus grave déclenchée par la faillite de deux autres prêteurs américains de taille moyenne au cours de la semaine écoulée.

Comme promis, la Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base, malgré les appels de certains investisseurs à suspendre le resserrement de sa politique jusqu'à ce que les turbulences du secteur bancaire s'apaisent.

Ce qui semble avoir changé, c'est l'orientation des hausses de taux, alors que de nombreux décideurs politiques avaient suggéré ces dernières semaines que des hausses importantes étaient justifiées.

Vendredi, les données définitives de l'IPC pour la zone euro sont attendues dans le cadre d'un calendrier peu chargé en données économiques.

Le sentiment de risque s'étant amélioré, le dollar s'est détendu et les devises sensibles au risque se sont renforcées.

Entre-temps, la Réserve fédérale devrait poursuivre sa campagne de lutte contre l'inflation en relevant ses taux d'intérêt d'un quart de point, ce qui, il y a quelques jours à peine, semblait douteux en raison des turbulences dans le secteur bancaire.

Alors que les actions du Credit Suisse Group ont récupéré la plupart des pertes subies mercredi après avoir annoncé qu'elles allaient bénéficier d'un prêt de 54 milliards de dollars de la Banque nationale suisse, certains analystes pensent que ce soutien n'a fait qu'offrir au créancier un peu de temps utile pour réfléchir à la suite des événements.

Citant des personnes au fait du dossier, Bloomberg News a rapporté qu'UBS Group et Credit Suisse s'opposent à une fusion forcée.

Du côté des entreprises, Sanofi a déclaré qu'elle réduirait de 78 % les prix de liste aux États-Unis pour son produit d'insuline le plus prescrit, le Lantus, à partir de l'année prochaine, à la suite de mesures similaires prises par des rivaux américains.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Données économiques en Europe : Indice des prix à la consommation (IPC) final de février dans la zone euro, coûts de la main-d'œuvre au quatrième trimestre.

Données économiques américaines : Enquête de l'Université du Michigan