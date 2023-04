Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les traders réduisent les paris sur les baisses de taux aux États-Unis, mais augmentent les attentes concernant les hausses de taux au Royaume-Uni.

Mardi, ce sont les augmentations de salaires plus importantes que prévu qui ont renforcé les attentes de la Banque d'Angleterre, qui devrait relever ses taux le mois prochain et continuer à le faire par la suite. La livre sterling a augmenté. Les rendements des gilts à dix ans ont augmenté pour la sixième fois consécutive.

Mercredi, les données sur l'inflation britannique sont au centre de l'attention.

Les économistes interrogés par Reuters voient le rythme de la hausse annuelle des prix ralentir, bien que ce ne soit pas une grande consolation car ils s'attendent à ce que l'IPC ne baisse que jusqu'à un niveau exorbitant de 9,8 %.

Dans l'ensemble, l'ampleur de la tâche de la Banque d'Angleterre, qui consiste à maîtriser l'inflation, a soutenu la livre sterling, qui a atteint son plus haut niveau en dix mois la semaine dernière. La volatilité implicite sur le marché des options suggère que les traders ne s'attendent pas à des changements soudains dans la lente progression de la monnaie.

Les positions courtes sur la livre sterling sont les plus faibles depuis mars dernier. Catherine Mann, membre du comité de la BoE, participera à un panel sur le changement climatique plus tard dans la journée de mercredi.

Sur le continent, les chiffres définitifs de l'IPC sont également attendus et une divergence similaire dans les perspectives de taux fait que l'euro est proche de ses plus hauts niveaux depuis un an par rapport au dollar.

Ailleurs, les bénéfices sont au centre de l'attention, le fabricant de véhicules électriques Tesla publiant ses résultats trimestriels et les investisseurs cherchant à savoir dans quelle mesure les réductions de prix des voitures ont affecté les marges.

Morgan Stanley publie également ses résultats, bien que les investisseurs semblent avoir déjà été convaincus que le stress bancaire américain ne fait pas dérailler le secteur dans son ensemble, et sont de nouveau à l'affût de la Fed.

Les marchés obligataires estiment que les taux atteindront bientôt leur maximum. Les bons du Trésor à six mois rapportent moins que les bons à trois mois, et la prime de rendement des deux par rapport au rendement à 10 ans est la plus importante depuis le sommet du cycle de 1981.

Le "livre beige" de la Fed sur les conditions économiques est publié plus tard dans la journée de mercredi et Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, et John Williams, président de la Fed de New York, doivent s'exprimer.

(Graphique : Les salaires britanniques à la traîne de l'inflation Les salaires britanniques à la traîne de l'inflation - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/UNEMPLOYMENT/movakyroeva/chart.png)

Développements clés qui pourraient influencer les marchés mercredi :

Données : Inflation au Royaume-Uni et dans la zone euro, livre beige de la Fed

Intervenants : Goolsbee et Williams de la Fed, Mann de la BoE, Schnabel et De Cos de la BCE.

Bénéfices : Tesla, Morgan Stanley, IBM, Alcoa