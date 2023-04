Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Chuchotez-la, mais mercredi pourrait être une journée plutôt calme en Asie après que Wall street ait clôturé sans changement mardi et avec le commerce malaisien et les indicateurs avancés australiens comme seules publications susceptibles de faire bouger le marché dans le calendrier des données régionales.

Graphique : Dollar/Ringgit malaisien et réserves de change malaisiennes https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdvzqnllapw/MYR.jpg

En fait, le principal signal pourrait venir d'Europe en fin de séance - les chiffres de l'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni et dans la zone euro pour le mois de mars pourraient contribuer à façonner les attentes de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne en matière de taux pour les mois à venir.

Contrairement à un nombre croissant de banques centrales en Asie qui ont appuyé sur le bouton pause ou sont sur le point de le faire, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne devraient toutes deux continuer à augmenter les taux dans leur lutte pour ramener l'inflation vers l'objectif.

La Fed est également proche de la fin de son cycle si l'on en croit les prix actuels du marché, avec une nouvelle hausse d'un quart de point attendue le mois prochain. Le président de la Fed de St Louis, James Bullard, est toutefois beaucoup plus optimiste, comme il l'a confirmé dans une interview accordée à Reuters.

Après avoir remonté la pente l'année dernière, certains responsables politiques asiatiques prennent un peu de repos. Les banques centrales d'Australie, d'Indonésie, d'Inde, de Singapour et de Corée du Sud ont toutes fait une pause, et le gouverneur de la banque centrale des Philippines a signalé une pause en mai.

Les recherches menées par la Banque des règlements internationaux montrent que le cycle de resserrement mondial depuis le début de l'année dernière est le plus synchronisé et le plus fort des 50 dernières années, avec plus de 95 % des banques centrales qui ont relevé leurs taux directeurs.

Historiquement, cette proportion a rarement dépassé les 50 %.

La Banque populaire de Chine (PBOC) est l'un des grands absents de ce groupe. Elle a réduit ses taux en 2020, 2021 et 2022, et devrait maintenir une position de soutien cette année, même si l'économie a progressé à un rythme plus rapide que prévu au premier trimestre.

Les chiffres publiés mardi montrent que le PIB a augmenté de 4,5 % entre janvier et mars en glissement annuel, soit la croissance la plus forte depuis un an, plus rapide que les 2,9 % du trimestre précédent, et largement supérieure aux prévisions consensuelles de 4,0 %.

Cependant, le chemin à parcourir semble semé d'embûches et d'autres indicateurs pour le mois de mars ont été contrastés - les ventes au détail ont pulvérisé les prévisions, mais l'investissement n'a pas été à la hauteur.

La PBOC fixe jeudi ses taux préférentiels pour les prêts à un an et à cinq ans. Ils sont ancrés à 3,65 % et 4,30 %, respectivement, depuis le mois d'août dernier.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Commerce de la Malaisie (mars)

- Indice composite des indicateurs avancés de l'Australie (mars)

- Inflation britannique, inflation révisée de la zone euro (mars)