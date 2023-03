Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La journée a été calme sur les marchés asiatiques, sans doute parce que tout le monde est fatigué et sous le coup de l'émotion après une semaine difficile.

L'indice PMI flash du Japon a légèrement augmenté pour atteindre 48,6, un niveau toujours contraignant, tandis que l'indice des services s'est légèrement amélioré, à 54,2. Les analystes pensent qu'une récession est toujours probable, mais ce n'est pas une nouveauté pour le Japon.

On peut supposer que les indices PMI européens et américains auront plus d'influence sur la politique monétaire et les marchés.

La croissance de l'IPC japonais a ralenti à 3,3 % en glissement annuel, comme prévu, grâce aux subventions gouvernementales sur l'énergie, mais l'inflation hors alimentation et énergie a atteint son niveau le plus élevé depuis 1982, à savoir 3,5 %.

Normalement, cela pourrait renforcer la pression exercée sur la Banque du Japon pour qu'elle atténue son contrôle de la courbe des taux, mais c'est aussi une question moins brûlante étant donné le récent plongeon des rendements obligataires mondiaux.

Il est à noter que les bons du Trésor américain à deux ans ont conservé la quasi-totalité de leurs gains massifs, avec des rendements de 3,82 %, après avoir chuté de 126 points de base en 11 séances et écrasé une multitude de positions courtes dans le processus.

L'ensemble de la courbe des rendements, d'un mois à 30 ans, est désormais inférieure au taux de la Fed au jour le jour, ce qui n'arrive qu'une fois par semaine. Si la courbe 2-10 s'est nettement inversée, ce n'est pas un signe que la récession est moins probable. L'histoire montre plutôt que la courbe se raidit de la sorte juste avant l'arrivée de la récession, les rendements à court terme plongeant dans l'anticipation des baisses de taux.

Les contrats à terme de la Fed prévoient actuellement à 65 % qu'il n'y aura pas de hausse en mai et à 85 % qu'il y aura une baisse des taux en juillet, un revirement que la Fed espère certainement éviter. Un revirement que la Fed espère certainement éviter et qui serait extrêmement improbable s'il ne s'agissait que de l'inflation et de l'économie. Mais il y a les banques.

Jeudi, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a tenté de rassurer les marchés sur le fait qu'ils soutiendraient les déposants en cas de crise, et il semble qu'il y ait des soumissionnaires pour certains morceaux de la Silicon Valley Bank.

Pourtant, les tensions apparaissent dans les comptes de la Fed, puisque les emprunts à son guichet d'escompte s'élevaient mercredi à un montant considérable de 110,2 milliards de dollars. Les prêts accordés dans le cadre du nouveau programme de financement à terme des banques de la Fed ont atteint 53,7 milliards de dollars, ce qui suggère que certaines institutions ne peuvent tout simplement pas emprunter ailleurs.

Même les prêts aux banques centrales étrangères ont grimpé à 60 milliards de dollars, ce qui implique que l'offre de dollars par le biais du système interbancaire est trop chère ou tout simplement indisponible pour certaines banques offshore. La Fed est vraiment le créancier en dernier ressort.

Vendredi, la BCE devrait rassurer les dirigeants de l'Union européenne sur la sécurité des banques de la zone euro, tout en les incitant à adopter un système européen complet d'assurance des dépôts.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

- PMI mondiaux, ventes au détail au Royaume-Uni

- Lagarde, présidente de la BCE, participe à la réunion du Conseil européen.

- Le président de la Bundesbank, M. Nagel, s'exprime sur l'inflation et le marché du travail.

- Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, M. Bullard, s'exprime sur l'économie américaine et la politique monétaire dans le cadre d'une discussion au coin du feu.