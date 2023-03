Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le lundi a été calme jusqu'à présent, les marchés boursiers asiatiques étant panoramiques, mais les contrats à terme sur les actions américaines et européennes étant en hausse, peut-être parce qu'ils ont passé le week-end sans qu'une autre banque ne s'effondre.

Le fait que First Citizens BancShares Inc. soit en pourparlers avancés pour l'acquisition de la Silicon Valley Bank a suscité un certain soulagement. Il a également été question que la Réserve fédérale élargisse son nouveau programme de prêts aux banques afin de rassurer les déposants.

Il est clair que l'argent s'écoule des petites banques vers leurs grandes sœurs et vers les fonds du marché monétaire, qui ont enregistré un afflux de plus de 300 milliards de dollars au cours du mois dernier, pour atteindre le chiffre record de 5,1 billions de dollars. BofA note que les deux précédents événements de ce type, en 2008 et 2020, ont été suivis par des baisses de taux de la Fed.

Les contrats à terme sur les fonds montrent maintenant une probabilité de 88 % que la Fed ne bouge pas en mai, tandis qu'une réduction en juillet est évaluée à plus de 90 %.

Les dépôts des petites banques ont chuté de 120 milliards de dollars au cours de la semaine du 15 mars, tandis que les emprunts ont bondi de 253 milliards de dollars, dont une grande partie auprès de la Fed.

Capital Economics souligne que les dépôts de toutes les banques ont diminué de 663 milliards de dollars au cours de l'année écoulée, les clients étant à la recherche d'un meilleur rendement.

"À moins que les banques ne soient prêtes à augmenter leurs taux de dépôt pour empêcher cette fuite, elles devront finalement réduire la taille de leurs portefeuilles de prêts, ce qui aura pour effet de comprimer l'activité économique, une raison supplémentaire de s'attendre à une récession prochaine", préviennent-ils.

Les banques européennes sont confrontées à des tensions similaires, avec un stress spéculatif supplémentaire pour la Deutsche Bank et une augmentation générale du coût des swaps de défaut de crédit. Le CDS à cinq ans de Deutsche Bank a atteint 222 points de base vendredi, le plus élevé depuis fin 2018, tandis que le CDS d'UBS a grimpé à 139 points de base.

Credit Suisse a dû faire appel à la Banque nationale suisse pour "un grand montant de plusieurs milliards" afin de décrocher ses liquidités. Non seulement les clients retiraient leur argent, mais les contreparties exigeaient des garanties pour continuer à faire des affaires, ce qui n'est guère un signe encourageant lorsque les prêts interbancaires reposent tellement sur la confiance.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- L'enquête IFO allemande pour le mois de mars devrait se situer autour de 91,0.

- Le gouverneur de la Banque d'Espagne, Pablo Hernandez de Cos, prononce un discours sur l'économie. Frank Elderson et Isabel Schnabel, membres du conseil d'administration de la BCE, s'expriment, ainsi qu'Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre.

- Le gouverneur de la Réserve fédérale Philip Jefferson s'exprime sur la mise en œuvre et la transmission de la politique monétaire.