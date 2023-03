Mike Dolan présente les perspectives des marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

L'action rapide des régulateurs américains pour limiter les retombées de la faillite de la Silicon Valley Bank a provoqué l'un des reculs les plus extraordinaires des coûts d'emprunt depuis des décennies, les investisseurs réévaluant les implications du stress soudain du système bancaire.

La banque Signature, basée à New York, ayant également fermé ses portes au cours du week-end, ce qui en fait les deuxième et troisième plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis, les valeurs bancaires du monde entier ont été durement touchées, les questions s'accumulant quant à l'effet sur la confiance des entreprises et à la prochaine orientation de la politique monétaire.

Les actions du créancier suisse Credit Suisse ont perdu jusqu'à 12 % lundi dans le sillage des événements américains, tandis que les valeurs bancaires de la zone euro et du Japon ont chuté de plus de 5 %.

L'ampleur de la remise en question de la politique monétaire fait que les marchés à terme estiment désormais qu'il y a moins de 50 % de chances que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt ce mois-ci. Au début de la semaine dernière, une hausse d'un demi-point des taux d'intérêt était presque entièrement prévue.

Revenu à un niveau aussi bas que 4,8 %, le taux maximal implicite de la Fed pour le cycle a chuté de près d'un point de pourcentage en l'espace d'un an. Le recul de 85 points de base des rendements des bons du Trésor à deux ans, à 4,25 %, est la plus forte chute en trois jours depuis le krach boursier du lundi noir de 1987, dépassant les mouvements équivalents lors de la crise bancaire mondiale de 2007/2008 ou de la pandémie de coronavirus.

Goldman Sachs ne s'attend plus à ce que la Fed relève ses taux les 21 et 22 mars.

Si la plupart des experts semblent s'accorder sur le fait que les événements dramatiques de la semaine dernière ne sont pas systémiques pour le système bancaire de la même manière que la crise financière mondiale s'est déroulée il y a 15 ans - les plus grandes banques étant suffisamment bien capitalisées -, il existe néanmoins des risques potentiels dans un système qui repose sur la confiance.

Afin de réduire ces risques, les autorités de régulation ont annoncé ce week-end que les clients de SVB auraient accès à tous leurs dépôts à partir de lundi et ont mis en place un nouveau mécanisme permettant aux banques d'accéder à des fonds d'urgence. La Réserve fédérale a également facilité les emprunts des banques en cas d'urgence.

Le nouveau mécanisme, le Bank Term Funding Program, prêtera pour une durée maximale d'un an à toute banque assurée par le gouvernement fédéral et éligible à la fenêtre d'escompte, en échange de garanties éligibles, notamment des bons du Trésor et des titres d'agences.

Les garanties seront évaluées au pair, sans décote, ce qui signifie que les banques peuvent utiliser des obligations qui se négocient en dessous de leur valeur comptable sans avoir à réaliser de pertes.

Ces pertes obligataires non réalisées, subies au cours d'une année de resserrement incessant de la Fed et qui se sont cristallisées pour la SVB lorsqu'elle a décroché les titres pour faire face aux retraits de dépôts, étaient au cœur du problème récent.

Bien que la plupart de ces titres ne soient pas inquiétants car ils sont détenus jusqu'à leur échéance, la Federal Deposit Insurance Corp a récemment estimé le total des pertes non réalisées dans le système américain à 620 milliards de dollars.

Les conséquences de la faillite de SVB ont été presque aussi dramatiques en Grande-Bretagne, où sa filiale a été liquidée et vendue à HSBC dans un contexte d'inquiétude pour les clients du secteur technologique au Royaume-Uni. Les actions de HSBC cotées à Londres ont baissé de 2,6 % après l'annonce de l'acquisition de la branche britannique de SVB pour une livre sterling.

Plus généralement, ce sont les implications de la politique monétaire de la Fed qui ont causé le plus de dégâts et compliqué l'orientation globale de l'indice, tiraillé entre les pertes des banques et la réévaluation des taux.

Le dollar s'est replié sur le nouvel horizon de la Fed, mais les craintes d'une contagion possible à l'étranger ont également entraîné une réduction des attentes en matière de taux d'intérêt dans d'autres pays.

Bien que certains signes d'assouplissement du marché du travail américain la semaine dernière et le rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de février, publié mardi, restent essentiels pour la réflexion sur la politique de la Fed, le stress bancaire domine à présent. De nombreux investisseurs commenceront à se demander si ce dernier risque de compromettre la capacité de la banque centrale à agir de manière plus agressive sur l'inflation si nécessaire.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient légèrement dans le rouge lundi, oscillant d'un côté et de l'autre alors que les marchés nerveux tentaient de s'accorder sur l'influence la plus importante. L'indice VIX de la peur est reparti à la hausse, atteignant 27 à l'aube, tout près du sommet de près de cinq mois atteint vendredi.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Les résultats du secteur bancaire et leurs implications

* Tendances de l'emploi aux Etats-Unis en février

* Les ministres des finances de l'Eurogroupe se réunissent à Bruxelles

