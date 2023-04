Tom Westbrook fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Une baisse surprise du taux de chômage et des chiffres d'embauche stables renforcent la confiance de ceux qui pensent que l'économie américaine peut traverser cette année avec des revers relativement mineurs.

Alors que les enquêtes menées la semaine dernière, qui évoluaient plus rapidement, semblaient indiquer un ralentissement en mars, les chiffres de l'emploi non agricole publiés vendredi dernier suggèrent que le marché de l'emploi reste solide et que le taux de chômage est revenu à son niveau le plus bas depuis plus de 50 ans.

Il pourrait s'agir d'un cas de données décalées, et il est certain que l'attention du marché se porte sur la question de savoir si les banques resserrent leurs prêts dans le sillage de l'ébranlement de la confiance du mois dernier, et sur la manière et le moment où cela se répercuterait sur l'économie réelle en termes d'emplois, de salaires et de dépenses.

Les résultats de Citi, Wells Fargo et JP Morgan Chase & Co, qui seront publiés plus tard dans la semaine, donneront des indications sur les conditions financières. Les chiffres de l'inflation attendus mercredi peuvent également aider les marchés à évaluer le degré d'agressivité de la Réserve fédérale.

Cependant, dans l'intervalle, une certaine confiance s'installe autour des perspectives de taux d'intérêt aux États-Unis. Les données sur l'emploi publiées vendredi ont fait grimper les rendements, mais n'ont pas modifié de manière substantielle l'opinion générale selon laquelle les hausses sont pratiquement terminées et que des réductions sont à venir.

Les prix des contrats à terme impliquent qu'une nouvelle hausse de 25 points de base est probable en mai et qu'elle ne durera pas - l'ensemble de la courbe américaine, de trois mois à 30 ans, est inférieure à 5 %, soit la limite supérieure de la fenêtre cible actuelle des fonds de la Fed.

En Asie, les marchés qui étaient ouverts pendant les vacances ont légèrement augmenté, se débarrassant, pour l'instant, d'une série de coups de sabre dans le détroit de Taïwan.

La Chine organise des exercices militaires à la suite de la visite du président de Taïwan aux États-Unis, tandis que les États-Unis s'efforcent de trouver la source d'une fuite de documents compromettants.

L'Australie, Hong Kong et la plupart des marchés européens étaient fermés pour le lundi de Pâques.

Graphique - Taux de chômage, https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/UNEMPLOYMENT/gdpzymqoqvw/chart.png

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

Le gouverneur de la BOJ, M. Ueda, donne une conférence de presse inaugurale.

Début des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI