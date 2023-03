Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Jay, pourquoi ne pas dire ce que vous pensez vraiment ? Telle a été la réaction des marchés asiatiques à l'avertissement du chef de la Fed concernant l'accélération des hausses et l'augmentation des taux.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont augmenté pour atteindre 5,07 %, ce qui les place 107 points de base au-dessus du 10 ans et leur fait franchir la barre des 100 points de base pour la première fois depuis 1981.

Si l'on se réfère aux manuels, cela devrait être DEFCON 1 pour la récession, mais les marchés boursiers n'y croient pas tout à fait, les contrats à terme du S&P 500 restant stables jusqu'à présent.

Les contrats à terme sur les Fed funds ont pris Powell au mot et impliquent désormais une probabilité de 70 % que la Fed procède à une hausse de 50 points de base ce mois-ci, contre seulement 9 % il y a un mois. Le pic est passé à 5,50-5,75 %, avec un risque encore plus élevé.

Goldman a rapidement relevé sa prévision du pic de 25 points de base à 5,5-5,75 % et suppose que le graphique en pointillé du FOMC fera de même.

JPMorgan a noté que l'accent mis par Powell sur la "totalité" des données donne beaucoup de poids aux chiffres de l'emploi de vendredi et à l'IPC de la semaine prochaine.

"Maintenant que Powell a ouvert la porte à 50 points de base, la barre a probablement changé de sorte que les données de février doivent inverser une partie de la force de janvier pour rester à 25 points de base", affirment les analystes de JPMorgan. Et s'ils passent à 50 points de base ce mois-ci, cela pourrait devenir la nouvelle norme pour mai et juin.

Notez que l'IPC est publié pendant la période de silence médiatique de la Fed, ce qui compliquera la réaction du marché et donnera peut-être lieu à une chronique opportune sur la Fed dans l'un ou l'autre journal.

Toute cette spéculation frénétique a manifestement été une aubaine pour le dollar américain, qui a dépassé sa moyenne mobile à 200 jours sur le yen pour la première fois de l'année, pour atteindre 137,49.

L'euro a atteint 1,0538 dollar, après avoir connu sa plus forte baisse en une seule séance depuis cinq mois.

Le pauvre dollar australien a subi un choc encore plus important lorsque le chef de la RBA, M. Lowe, a profité de ce moment précis pour évoquer la possibilité d'une "pause" dans sa campagne de resserrement monétaire de 10 mois.

M. Lowe a cité la croissance relativement limitée des salaires en Australie et le fait que les hausses ont plus d'impact sur les dépenses des ménages puisque la majorité des hypothèques ont des taux variables plutôt que des taux fixes.

La Banque du Canada est susceptible d'aller jusqu'au bout et de faire une pause lors de sa réunion de politique générale plus tard dans la journée de mercredi, bien qu'elle puisse donner l'impression d'être faucon pour essayer de limiter les retombées pour le huard.

La monnaie canadienne est à son plus bas niveau depuis quatre mois, à 1,3766 dollar, et le pire est à venir selon Alan Ruskin, stratège macroéconomique de la Deutsche Bank.

Si la Fed procède à une augmentation de 50 points de base en mars et, plus probablement encore, si la Banque du Canada appuie sur le bouton "pause", l'écart de taux est compatible avec une hausse de l'USD/CAD jusqu'à 1,40, voire un peu plus", indique M. Ruskin dans une note.

Essentiellement, le prix à payer pour ne pas suivre la Fed peut être une monnaie beaucoup plus faible et un risque accru d'inflation importée. Merci encore, Jay.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

- Données sur la production industrielle et les ventes au détail en Allemagne pour le mois de janvier

- Christine Lagarde, présidente de la BCE, et Swati Dhingra, membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, feront leur apparition.

- Le président de la Fed, Jerome Powell, témoigne devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, et Barkin de la Fed prend la parole.

- Les données américaines JOLTS, où les prévisions sont pour une baisse importante des ouvertures d'emploi, et auront également des révisions annuelles. Chiffres ADP sur l'emploi et le commerce

- Annonce de la Banque du Canada à 1500 GMT