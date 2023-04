Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Un mois de hausse des actifs à risque, en l'absence de nouvelles faillites bancaires, semble s'essouffler alors que les données économiques proposent peu d'excuses pour la confiance.

L'affaiblissement des données de second rang aux États-Unis jeudi a permis aux obligations de faire une offre pour la première fois depuis quelques semaines, tandis que le bitcoin a été mis à mal. Les indices des directeurs d'achat sont la prochaine série de chiffres économiques attendus alors que le marché se concentre à nouveau sur la croissance.

Les enquêtes sur l'industrie manufacturière au Royaume-Uni et dans la zone euro sont bloquées en territoire de contraction.

La Chine a enregistré une forte croissance de ses exportations en mars, mais les analystes surpris pensent qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle. L'industrie manufacturière chinoise, qui peut être un indicateur avancé pour l'Europe et d'autres pays, ralentit.

Les commandes à l'exportation de Taïwan, pays phare de la technologie, ont chuté.

La situation est différente dans le secteur des services, où les bons résultats sont considérés comme des signes d'une forte demande, de pressions inflationnistes et d'une nouvelle raison de relever les taux d'intérêt.

Les indices PMI des services européens et britanniques sont considérés comme stables et restent en mode expansion. Les ventes au détail britanniques devraient chuter, ce qui rend le tableau quelque peu déroutant.

Les marchés asiatiques sont restés prudents jusqu'à vendredi, et l'indice MSCI Asie hors Japon a connu sa pire semaine depuis la faillite de la Silicon Valley Bank il y a six semaines.

Le Japon lui-même semble intéressant, le Nikkei étant une exception et atteignant un plus haut de huit mois alors qu'il profite de l'espoir des investisseurs que le troisième plus grand marché boursier du monde pourrait être en train de se réveiller après des décennies de léthargie.

L'inflation de base japonaise a également atteint son niveau le plus élevé depuis 1981 et fait pression sur la banque centrale pour qu'elle réduise sa politique ultra-accommodante. La Banque du Japon se réunit la semaine prochaine.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Données : PMI de la zone euro, du Royaume-Uni et des États-Unis, ventes au détail britanniques.

Intervenants : Cook de la Fed, de Guindos de la BCE

Bénéfices : Proctor and Gamble, Regions Financial, Schlumberger