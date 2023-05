Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

L'euro digère le relèvement d'un quart de point du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, largement anticipé, et s'éloigne de son plus haut niveau depuis un an. Alors que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a clairement indiqué que le resserrement monétaire se poursuivrait, les marchés réduisent leurs attentes quant à de nouvelles hausses de taux.

Préoccupés par la BCE et le resserrement des conditions de crédit dans la région, les investisseurs examineront probablement une série d'indicateurs retardés en mars en Allemagne - principalement les commandes industrielles et les biens de consommation, qui ont tous deux été volatils.

En arrière-plan, on constate également que les voyageurs d'une Chine rouverte ont afflué vers l'Europe pendant leurs vacances du 1er mai au début de la semaine.

Leurs achats de luxe ont joué un rôle non négligeable dans les économies européennes. Un indice des détaillants de luxe européens a augmenté de 30 % cette année et la société de luxe française LVHM a rejoint la ligue des 10 premières entreprises mondiales en termes de valeur et est devenue la première entreprise européenne à avoir une capitalisation boursière de plus de 500 milliards de dollars.

Les réserves de change suisses sont également dues. Le franc est à son plus haut niveau depuis deux ans, car les inquiétudes concernant les banques américaines poussent les liquidités à se réfugier dans des endroits sûrs, ce qui signifie que les Suisses ont la possibilité de récupérer les réserves qu'ils ont perdues en raison de la volatilité du marché obligataire en 2022.

En ce qui concerne les Suisses, UBS étudie des options pour la banque suisse de Credit Suisse, y compris la possibilité de conserver les activités de banque d'investissement de l'unité tout en vendant le reste, a rapporté Reuters.

Les données relatives à la masse salariale non agricole sont le principal élément à surveiller pendant les heures de bureau aux États-Unis. L'étroitesse du marché du travail est un fait acquis, de sorte que les questions portent sur la manière dont la Fed concilie la baisse du chômage avec son besoin de voir l'inflation diminuer.

GRAPHIQUE - Les 20 premières entreprises mondiales par capitalisation boursière ;

https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/gkvlwqdynpb/chart.png

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Données économiques : Commandes industrielles allemandes en mars, réserves de change suisses, PMI britanniques, emplois non agricoles américains.