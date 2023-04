Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques sont prêts à terminer la semaine sur une note positive, stimulés par un puissant rallye à Wall street et un optimisme croissant quant à la possibilité pour la Fed d'atteindre le Saint Graal d'un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine.

Le bond de jeudi sur les marchés américains a fait suite à la publication, plus tôt dans la journée, des chiffres étonnants du commerce chinois pour le mois de mars, qui suggèrent que la demande mondiale pourrait être plus forte que ce que la plupart des gens avaient anticipé.

La surprise liée aux chiffres des exportations et de la balance commerciale a été si importante que l'indice des surprises économiques de la Chine a atteint son niveau le plus élevé depuis 17 ans, et l'un des plus élevés jamais enregistrés.

Indice des surprises économiques de la Chine

Il n'est pas étonnant que les investisseurs asiatiques abordent le dernier jour de la semaine dans un état d'esprit optimiste, en particulier après que les données américaines de jeudi ont montré un ralentissement de l'inflation et des pressions sur le marché du travail, des tendances qui pourraient convaincre la Fed de suspendre sa campagne de relèvement des taux d'intérêt.

Le Nasdaq a fait un bond de 2 % pour atteindre sa meilleure journée depuis un mois, la jauge VIX de la volatilité de l'indice S&P 500 est tombée à son plus bas niveau depuis plus de deux mois et la volatilité du marché obligataire américain est retombée en dessous des niveaux d'il y a un mois, avant le choc bancaire.

Le dollar est un autre bon indicateur de l'ampleur de la reprise du "risk on" à l'échelle mondiale. Il continue de s'affaiblir et est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis plus de deux mois - il est à un cheveu de son plus bas niveau en un an.

Le dollar est en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis trois mois et s'est affaibli cinq semaines d'affilée - un repli qui n'avait pas été enregistré depuis le milieu de l'année 2020.

Dollar Index - variation hebdomadaire

Les monnaies asiatiques ne sont pas en reste : la roupie indonésienne a atteint jeudi son plus haut niveau depuis huit mois et le dollar singapourien a atteint son plus haut niveau depuis deux mois.

Le "dollar singulier" pourrait encore évoluer vendredi, les opérateurs se préparant à recevoir les données sur la croissance du PIB au premier trimestre et la décision semestrielle de la banque centrale en matière de politique monétaire.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) devrait resserrer sa politique monétaire pour la sixième fois utile, sur fond de pressions persistantes sur les prix dans le centre financier asiatique en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Une faible majorité d'analystes interrogés par Reuters s'attendent à un resserrement de la part de la MAS, bien que ce pourrait être la dernière fois si l'on se fie au tableau de la croissance - la première estimation du PIB du premier trimestre devrait montrer un fort ralentissement de la croissance sur une base annuelle et une contraction par rapport au trimestre précédent.

Enfin, l'inflation des prix de gros en Inde devrait pratiquement diminuer de moitié en mars, passant de 3,85 % à 1,87 % en rythme annuel. Elle était inférieure de 16 % à celle d'il y a un an.

Inflation indienne WPI

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington

- PIB T1 de Singapour et décision politique

- Inflation indienne WPI (mars)