Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le début de la semaine a été calme en Asie, ce qui n'est pas surprenant étant donné que les prix à la consommation aux États-Unis constituent cette semaine un test majeur de l'optimisme du marché quant à la fin des hausses de taux de la Fed.

Les contrats à terme sont évalués à 90 % pour des taux stables en juin et à 38 % pour une réduction dès juillet, ce qui rend le marché vulnérable à une surprise à la hausse de l'IPC. Les prévisions médianes tablent sur une hausse de 0,4 %, mais la fourchette se situe entre 0,2 % et 0,6 % et l'une ou l'autre de ces hausses aurait un effet considérable.

Entre-temps, tout le monde attend l'enquête d'opinion de la Réserve fédérale sur les agents de crédit (Senior Loan Officer Opinion Survey, ou "SLOOS"), pour savoir dans quelle mesure le crédit s'est resserré, compte tenu des conflits qui secouent les banques régionales américaines.

Cette publication n'attire généralement pas beaucoup d'attention et aucun sondage n'est prévu. Le principal indicateur est la part des personnes interrogées, qui comprennent jusqu'à 80 grandes banques nationales et 24 succursales et agences américaines de banques étrangères, qui déclarent que les normes de prêt se sont quelque peu ou considérablement durcies au cours du trimestre.

La dernière enquête, réalisée en janvier, indiquait que 44,8 % des personnes interrogées avaient constaté un resserrement des normes pour les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne. Goldman Sachs prévoit que ce chiffre atteindra 60,2 %, "un niveau plus strict que celui de la crise Internet, mais moins extrême que celui de la crise financière ou du pic de la pandémie".

Il serait également conforme aux niveaux atteints avant ou pendant les quatre dernières récessions - 1990-91, 2001, 2007-09 et début 2020.

L'enquête a été menée entre la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril, et n'a donc pas pris en compte les dernières turbulences autour de First Republic et de PacWest.

La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a proposé un aperçu de l'enquête, affirmant qu'ils n'auraient plus à augmenter les taux aussi fortement en raison du resserrement des normes.

"Si vous ajoutez à cela le resserrement du crédit et le QT en cours, je pense que vous avez le sentiment que nous ne sommes peut-être pas loin (d'un taux neutre)", a-t-il déclaré lors de la séance de questions-réponses. "Peut-être même à ce niveau.

La Banque d'Angleterre n'est pas encore tout à fait à un niveau neutre, mais elle s'en rapprochera probablement dans le courant de la semaine, le marché estimant qu'il y a plus de 80 % de chances qu'elle relève ses taux d'un quart de point pour les porter à 4,5 %.

Les contrats à terme prévoient également une hausse supplémentaire à 4,75 % étant donné que l'inflation est toujours à deux chiffres, bien qu'il y ait une chance que la BOE prenne un tournant dovish étant donné que le conseil s'est divisé 7-2 la dernière fois, avec deux votes pour maintenir le statu quo.

Cette semaine, des données chinoises sur l'inflation et le commerce sont également attendues, tandis que les ministres des finances du G7 se réunissent à Niigata, au Japon, de jeudi à samedi.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Philip Lane, membre du conseil d'administration de la BCE, s'exprime à Berlin.

- Le président de la banque de Chicago, M. Goolsbee, et le président de la banque de Minneapolis, M. Kashkari, s'expriment.