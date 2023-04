Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le début de la semaine a été prudent en Asie, les actions et les obligations ayant peu évolué et le dollar ayant conservé l'essentiel de son rebond de vendredi. La prudence est compréhensible étant donné que la semaine prévoit des mises à jour sur la croissance économique chinoise et les PMI mondiaux, ainsi que le livre beige de la Fed et au moins huit orateurs de la Fed.

Les analystes sont généralement optimistes en ce qui concerne les données relatives à la Chine, compte tenu de la force étonnante des chiffres commerciaux récents. Les prix de l'immobilier publiés au cours du week-end ont également surpris avec la croissance la plus rapide en 21 mois, un signe réconfortant puisque le logement a été un point faible majeur pour l'économie et une vulnérabilité pour les banques.

La banque centrale a fait sa part en renforçant les liquidités dans le secteur financier en renouvelant les prêts à moyen terme arrivant à échéance avec des offres de liquidités plus élevées pour le cinquième mois.

L'injection de fonds devrait aider à combler les déficits de liquidités créés par les paiements d'impôts à venir par les banques et les entreprises, alors que les décideurs politiques cherchent à stimuler l'activité.

L'indice des surprises économiques de Citi pour les données chinoises est à son plus haut niveau depuis 17 ans, et le marché voit un risque de hausse pour les publications de mardi sur le PIB, les ventes au détail et la production industrielle.

Entre-temps, l'outil Fedwatch du CME a provoqué une brève agitation ce matin lorsqu'il a indiqué que la probabilité d'une hausse des taux de la Fed le 3 mai était de 98 %. Il s'agissait peut-être d'un gros doigt, car la probabilité est maintenant revenue à 83 %, ce qui semble indiquer que les investisseurs ont conclu que la crise bancaire n'est pas suffisante pour empêcher une nouvelle hausse.

Les marchés se sont encore davantage tournés vers la BCE, estimant à 46 % les chances qu'elle procède à une nouvelle hausse de 50 points de base le 4 mai. La première semaine de mai s'annonce riche en rebondissements.

Les analystes de Barclays notent que les résultats des entreprises de cette semaine auront plus d'importance macroéconomique que d'habitude, étant donné qu'ils fourniront des informations sur la résistance des bilans des entreprises à d'éventuelles pressions financières futures.

"Les résultats trimestriels des banques, en particulier des banques régionales américaines, devraient également proposer un premier aperçu des retombées des turbulences du mois de mars et du resserrement des conditions de prêt qui en a découlé", ajoutent-ils.

On s'attendait à ce que Goldman Sachs et Morgan Stanley fassent état d'une baisse de leurs bénéfices, mais cela n'est peut-être pas inévitable étant donné les bonnes surprises de vendredi dernier.

State Street, M&T Bank et Charles Schwab publieront leurs résultats plus tard dans la journée et il sera intéressant de voir si le stress bancaire a eu plus d'impact sur eux que sur les grandes institutions.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Sommet des ministres des affaires étrangères du G7 au Japon

- Christine Lagarde, de la BCE, s'exprime à New York.

- Discours de Jon Cunliffe, sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre, et de Thomas Barkin, président de la Banque fédérale de réserve de Richmond.

- L'enquête Empire Manufacturing Survey, souvent volatile, et l'enquête NAHB sur le logement sont attendues.