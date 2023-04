Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Aujourd'hui, les investisseurs retiennent leur souffle en attendant le rapport sur l'inflation aux États-Unis, afin d'évaluer le degré de rigidité des prix et la voie que suivra la Fed pour lutter contre l'inflation.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed en mars, au cours de laquelle la banque centrale a relevé ses taux de 25 points de base et laissé entendre qu'elle était peut-être arrivée à la fin de son cycle de hausse, est également attendu plus tard dans la journée. Les investisseurs analyseront les commentaires afin de mieux comprendre la pensée de la Fed concernant les turbulences dans le secteur bancaire, qui ont alimenté les attentes selon lesquelles la Fed pourrait être amenée à réduire ses taux.

Mais les données économiques et les discours des intervenants de la Fed ont conduit les marchés à estimer à deux tiers la probabilité d'une hausse de 25 points de base en mai et d'un statu quo par la suite, selon l'outil FedWatch du CME.

Ainsi, les actions asiatiques sont à la dérive, tandis que l'or s'envole et que le dollar stagne.

Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré qu'il pensait que la Fed pourrait bientôt avoir fini de relever les taux d'intérêt, tout en réaffirmant que la banque centrale s'engageait à ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

L'indice des prix à la consommation devrait montrer que l'inflation de base a augmenté de 0,4 % sur une base mensuelle et de 5,6 % en glissement annuel en mars, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

Par ailleurs, le Parlement suisse n'a pas approuvé mardi les 109 milliards de francs suisses (120,75 milliards de dollars) de garanties financières utilisées pour sauver le créancier en difficulté Credit Suisse le mois dernier, lors d'un vote au premier tour qui était largement symbolique étant donné que l'Etat avait engagé les fonds.

La chambre haute de la Suisse avait approuvé le sauvetage plus tôt dans la journée de mardi, ce qui signifie que les deux chambres de l'organe législatif voteront à nouveau mercredi.

En ce qui concerne les entreprises, les investisseurs surveilleront les résultats du premier trimestre du groupe français de produits de luxe LVMH, qui devraient mettre en lumière la demande de la Chine après la levée des restrictions sur le COVID-19 dans ce pays à la fin de l'année dernière.

Par ailleurs, Newmont Corp a proposé une meilleure et dernière offre pour l'australien Newcrest Mining Ltd mardi à 29,4 milliards de dollars australiens (19,5 milliards de dollars) afin de conclure un accord qui renforcerait la position de Newmont en tant que plus grand producteur d'or au monde.

(Graphique : L'instabilité des prix contrarie les banques centrales - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/INFLATION/klpygmdrdpg/chart.png)

(Graphique : Nouvelle approche - https://www.reuters.com/graphics/BRV-BRV/mopakyloopa/chart.png)

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Événements économiques : Rapports sur l'inflation en Serbie et en Hongrie ; décision de la Banque du Canada ; rapport sur l'inflation aux Etats-Unis ; minutes de la Fed.

Intervenants : Andrew Bailey, gouverneur de la BOE, Luis De Guindos, de la BCE