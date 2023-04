Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Une série de données sur l'inflation, les indices des directeurs d'achat et une décision sur les taux d'intérêt retiendront l'attention des investisseurs lors de la session asiatique de mercredi, dans un contexte de plus en plus sombre suite au dernier avertissement sur l'essoufflement de l'économie américaine.

L'inflation annuelle des prix à la consommation aux Philippines et en Thaïlande devrait ralentir ; les enquêtes sur les indices des directeurs d'achat pour le Japon, l'Australie et l'Inde seront publiées ; et la banque centrale de Nouvelle-Zélande devrait ralentir le rythme des hausses de taux à 25 points de base.

Taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande

Les investisseurs abordent la journée de mercredi sur la défensive. Les actions américaines, le dollar et les rendements du Trésor ont tous plongé mardi après que les chiffres aient montré une chute surprise des offres d'emploi américaines au niveau le plus bas depuis près de deux ans.

Le rapport mensuel "JOLTS" intervient un jour après que les chiffres ont montré que non seulement l'activité manufacturière américaine s'est contractée en mars à son rythme le plus rapide depuis trois ans, mais que toutes les composantes de l'enquête de l'Institute for Supply Management sont tombées sous le seuil de 50 de croissance/contraction pour la première fois depuis 2009.

L'activité manufacturière mondiale et la demande mondiale s'affaiblissent.

Les marchés des taux ne s'attendent plus à ce que la Fed relève à nouveau ses taux et tablent sur un assouplissement de 75 points de base cette année. Mais la baisse des rendements et les attentes accrues en matière de réduction des taux ne soutiennent pas les actions et les actifs à risque - les craintes de récession augmentent.

Si la Fed interrompt sa campagne de resserrement, elle suivra l'exemple de la Banque de réserve d'Australie, qui a maintenu son taux d'intérêt inchangé à 3,6 %, interrompant ainsi une série de dix hausses consécutives.

Les responsables politiques australiens ont déclaré qu'ils souhaitaient disposer d'un temps utile pour évaluer l'impact des hausses passées, alors que l'économie ralentit et que l'inflation atteint des sommets. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande pourrait envoyer un message similaire mercredi, même si l'on s'attend toujours à ce qu'elle relève son taux de 25 points de base.

Les investisseurs examineront attentivement le commentaire qui l'accompagnera afin de déceler tout indice d'une fin de son cycle de resserrement. Le ralentissement de l'économie américaine et mondiale, ainsi que les répercussions du choc bancaire du mois dernier, pourraient inciter les responsables politiques à relâcher la pression plus tôt que prévu.

PIB, inflation et taux de la Nouvelle-Zélande

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande

- Inflation aux Philippines (mars)

- Inflation en Thaïlande (mars)