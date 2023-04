Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les investisseurs se sont retranchés dans les heures asiatiques avec des actions à la dérive tandis que le dollar s'accroche aux gains de la nuit. Le climat d'anxiété qui prévaut devrait se poursuivre alors que nous nous dirigeons vers les prochaines semaines cruciales de réunions des banques centrales.

Un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes a montré que la Fed devrait procéder à une dernière augmentation de 25 points de base de ses taux d'intérêt en mai, avant de les maintenir stables pendant le reste de l'année. Les marchés s'attendent également à cette hausse, mais prévoient des réductions vers la fin de l'année 2023.

La Banque d'Angleterre, quant à elle, devra probablement rester sur sa lancée, car les données publiées tout au long de la semaine ont montré que l'inflation britannique restait élevée. Selon les données publiées mercredi, la Grande-Bretagne est le seul pays d'Europe occidentale à avoir connu une inflation à deux chiffres en mars, après une baisse plus modeste que prévu.

Les investisseurs tablent désormais pleinement sur une hausse des taux d'intérêt d'un quart de point à 4,25 % le 11 mai, lors de la prochaine réunion de la BoE, et s'attendent à ce que les taux culminent à 5 % d'ici à septembre, selon les marchés à terme.

Les stratégies divergentes de part et d'autre de l'Atlantique ont récemment poussé la livre sterling et l'euro à des sommets plurimensuels et l'attention des investisseurs restera probablement fixée sur l'évolution des monnaies européennes.

Entre-temps, l'inflation des prix à la consommation en Nouvelle-Zélande a été inférieure aux prévisions au premier trimestre, mais est restée proche de ses plus hauts niveaux historiques, ce qui renforce les paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt en mai.

La banque centrale australienne sera dotée d'un nouveau conseil spécialisé pour gérer la politique monétaire, qui sera présidé par le gouverneur, mais dont les membres experts indépendants auront plus de pouvoir sur la fixation des taux d'intérêt.

Ailleurs, les actions de Tesla ont chuté après que le fabricant de véhicules électriques a affiché sa marge brute trimestrielle la plus faible en deux ans, manquant ainsi les estimations. Elon Musk a réitéré la guerre des prix qu'il avait entamée à la fin de l'année dernière, affirmant que Tesla donnerait la priorité à la croissance des ventes plutôt qu'aux bénéfices dans une économie faible.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Événements économiques : Allemagne mars PPI, zone euro avril confiance des consommateurs, France avril confiance de l'industrie manufacturière.