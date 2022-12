L'esprit du marché : Les obligations lèchent le pétrole brut, les coûts et le Canada

Le grand pari consensuel de 2023 bat déjà son plein - les obligations sont offertes.

Bien qu'ils aient légèrement reculé aujourd'hui à la première heure, les rendements des obligations du Trésor américain à 10 et 30 ans ont atteint mercredi leur plus bas niveau depuis la mi-septembre.

À son plus bas niveau de 3,40 % au cours des dernières 24 heures, le rendement des obligations à 30 ans a maintenant perdu un point de pourcentage complet depuis son sommet de 2022 en octobre. En termes de prix, il a gagné plus de 10 % au cours du mois dernier.

Certains peuvent se demander pourquoi les rendements ont plongé cette semaine avant une autre hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, mais les craintes de récession de 2023 - justifiées ou non par les données entrantes - s'installent. Et avec la courbe des rendements entre 3 mois et 10 ans qui a atteint son niveau le plus inversé en plus de 40 ans - le marché obligataire lui-même crie qu'un ralentissement est à venir.

Trois incitations à ce mouvement sont apparues mercredi. La première a été la chute des prix du pétrole brut Brent, qui ont atteint leur plus bas niveau de l'année, sous les 77 dollars le baril, en raison d'un panorama de craintes de récession, de stocks plus élevés et du plafonnement du prix du pétrole russe par le G7, environ 30 % en dessous des prix mondiaux en vigueur.

Les gains des prix du pétrole d'une année sur l'autre s'évaporant à zéro, cela entraîne les prévisions d'inflation vers le bas.

La deuxième incitation a été un autre signal désinflationniste provenant des révisions à la baisse des estimations des coûts de la main-d'œuvre aux États-Unis au troisième trimestre.

Le troisième est venu de la "hausse de taux dovish" de la Banque du Canada, qui a accompagné une autre hausse de taux d'un demi-point de pourcentage de ce que beaucoup ont interprété comme un signal qu'elle allait maintenant mettre en pause sa campagne de resserrement. Bien que cela puisse être exagéré, cela a été considéré comme un indicateur possible de l'humeur des autres banques centrales du G7.

Le taux final implicite de la Fed américaine pour l'année prochaine se situe juste en dessous de 5 % en mai, mais un demi-point de réduction des taux est maintenant prévu d'ici la fin de l'année.

Et pourtant, malgré toute l'effervescence des obligations, cela n'a guère encouragé les actions - dont les investisseurs supposent qu'elles seront à nouveau en difficulté l'année prochaine si une récession survient effectivement. Le S&P500 a clôturé dans le rouge pour la quatrième journée et les futures de Wall Street ainsi que la plupart des grandes bourses mondiales sont restées calmes jeudi.

L'exception était à Hong Kong, où l'indice Hang Seng a maintenant récupéré toute la sous-performance de cette année par rapport aux indices mondiaux et au S&P500. Avec des pertes de seulement 16 % depuis le début de l'année, c'est mieux que la baisse de 18 % du S&P et de 26 % des indices de la Chine continentale.

Le Hang Seng a encore gagné 3 % jeudi, le gouvernement de Hong Kong ayant encore assoupli ses restrictions concernant le COVID-19. La période d'isolement des patients et des contacts sera ramenée de sept à cinq jours et l'obligation pour les arrivants à Hong Kong de se soumettre à des tests quotidiens sera également réduite à cinq jours.

Ailleurs, le Japon a revu à la hausse son évaluation de la croissance au troisième trimestre.

Et en politique mondiale, les yeux étaient tournés vers le Pérou. Le pays a prêté serment à un nouveau président mercredi après une journée de drame politique qui a vu le leader de gauche Pedro Castillo arrêté après son éviction du pouvoir dans un procès de destitution suite à sa dernière tentative de s'accrocher au pouvoir en dissolvant le Congrès.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de jeudi :

* Prétentions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Inflation nov. Mexique

* Résultats des entreprises américaines : Costco, Cooper Companies, Broadcom

* La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et le gouverneur de la Banque d'Espagne, Pablo Hernandez de Cos, s'expriment