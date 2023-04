Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le début d'une semaine chargée, marquée par des résultats technologiques et des données importantes des deux côtés de l'Atlantique, s'est déroulé en demi-teinte.

Microsoft, Meta, Amazon, Google et Intel publient tous leurs résultats cette semaine. Cinq valeurs technologiques seulement ont représenté les deux tiers des gains de l'indice S&P 500 cette année.

Les analystes de Wedbush Securities prévoient des surprises à la hausse de la part des grands noms de la technologie, en mettant l'accent sur les réductions de coûts et les suppressions d'emplois dans l'ensemble du secteur.

"Nous pensons également que la course aux armements dans le domaine de l'IA sera l'un des principaux sujets abordés lors de la saison des résultats dans le secteur de la technologie et que chaque grand acteur de la technologie informera les investisseurs de ses ambitions en matière d'IA et de sa stratégie de monétisation, alors que Redmond affronte Google et d'autres grands noms de la technologie pour obtenir le trophée de l'IA", écrivent-ils.

Les données comprennent la première lecture du PIB américain qui devrait ralentir à 2,0 % pour le trimestre de mars, contre 2,6 %, bien que le fidèle tracker PIB Now de la Fed d'Atlanta choisisse 2,5 %.

L'indice du coût de l'emploi et la mesure de l'inflation des dépenses de consommation personnelle de base aideront à affiner les attentes pour la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine. Les contrats à terme évaluent une hausse d'un quart de point à 89 %, ce qui suggère que le marché bougerait davantage en cas de résultats faibles pour l'un ou l'autre chiffre.

La force surprenante des enquêtes auprès des entreprises en Europe a suggéré que le PIB de l'UE pourrait également dépasser les prévisions de croissance de 0,2 % par trimestre au premier trimestre.

Un mauvais présage pour l'inflation a été la hausse des prix du blé après que la Russie a menacé de mettre fin à un accord sur les céréales autorisant les exportations ukrainiennes, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial.

Le plafond de la dette américaine constitue un autre risque en arrière-plan, la Chambre des représentants devant voter sur le plan républicain visant à prolonger la limite de la dette en échange d'une réduction des dépenses.

Même s'il est adopté, il est très peu probable qu'il passe le cap du Sénat, contrôlé par les démocrates, et les analystes commencent à s'inquiéter du fait que le gouvernement se retrouvera à court d'argent plus tôt que prévu en raison de la faiblesse des paiements d'impôts.

La semaine dernière, le coût de l'assurance de l'exposition à la dette souveraine américaine a atteint son plus haut niveau depuis 2011.

Les écarts sur les swaps de défaut de crédit américains à cinq ans se sont élargis pour atteindre 51 points de base, soit plus du double de leur niveau du début de l'année.

Les CDS à un an ont grimpé à environ 100 points de base, bien au-dessus des 82 points de base observés lors de la dégradation de la dette souveraine américaine en 2011.

Michael Gapen, analyste chez BofA, prévient que les risques de dépassement du plafond de la dette sont pires qu'en 2013, car le déficit est plus important en pourcentage du PIB et l'économie pourrait déjà être en récession.

Il suppose que les dommages qui peuvent être infligés en ne relevant pas le plafond conduiront très probablement à un accord, mais le risque est qu'il faille un effondrement des actions et un élargissement des écarts de crédit avant que cela ne se produise.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Le chef de la banque centrale française, François Villeroy de Galhau, s'exprime sur le rôle des banques centrales par rapport au changement climatique lors d'un événement financier à Londres.

- Enquête de la Fed de Dallas sur l'activité manufacturière