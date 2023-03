Anshuman Daga présente les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir

Les fluctuations du marché sont courantes, mais l'ampleur des mouvements récents dans les différentes classes d'actifs, dus à une série de rachats de banques, a choqué même les traders et les investisseurs les plus expérimentés.

Les valeurs refuges telles que l'or et les bons du Trésor sont très demandées, tout comme les instruments plus spéculatifs, tels que les actions technologiques et le bitcoin, car les inquiétudes suscitées par la crise bancaire stimulent des actifs disparates.

Alors que les actions d'UBS ont été martelées au début de la journée de lundi après son mariage forcé avec le Credit Suisse en difficulté à la suite d'une intervention des autorités suisses, les actions de la banque ont effacé la plupart des pertes vers la fin de la journée.

La plus grande douleur semble avoir été infligée aux détenteurs de la dette à risque de Credit Suisse, ce qui a conduit des avocats suisses, américains et britanniques à discuter avec de nombreux détenteurs d'obligations Additional Tier 1 (AT1) d'une éventuelle action en justice, a déclaré un cabinet d'avocats.

Mardi, les actions asiatiques ont amorcé une timide reprise, le rachat de Credit Suisse ayant apaisé les craintes immédiates d'un effet d'entraînement sur d'autres banques, tandis que le dollar américain est resté proche de son niveau le plus bas en cinq semaines.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que les turbulences du marché pourraient faire une partie du travail de la BCE en freinant la demande et l'inflation.

Les marchés sont très attentifs à ce que les banques centrales augmentent fortement leurs taux d'intérêt pour faire face à une inflation élevée.

Cependant, il pourrait y avoir des surprises maintenant.

Robert Holzmann, responsable de la politique monétaire de la BCE, a édulcoré son récent appel à trois nouvelles hausses de taux de 50 points de base en succession rapide.

M. Holzmann, qui dirige la Banque nationale autrichienne, a déclaré il y a deux semaines au quotidien économique allemand Handelsblatt que la BCE devrait relever ses taux de 50 points de base lors de chacune de ses quatre prochaines réunions.

La BCE a procédé à une telle augmentation lors de sa réunion de la semaine dernière.

Dans le même temps, quelques heures seulement après l'annonce du rachat par UBS du Crédit suisse, soutenu par l'État, des souvenirs portant le nom et le logo de cette banque vieille de 167 ans ont été mis en vente en Suisse, marquant ainsi la fin d'une époque pour le Crédit suisse.

Plus de 95 milliards de dollars de valeur boursière anéantis en deux semaines https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/USA/myvmobkeovr/graphic.jpg

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Réunions : Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine devraient entamer des discussions formelles concernant les propositions de Pékin pour une résolution de la guerre.

Réunions : Le ministre britannique des finances s'adresse à la commission des affaires économiques.

Réunions des banques centrales : La Réserve fédérale se réunit pour sa réunion de politique monétaire de deux jours. La décision de politique monétaire sera prise mercredi.