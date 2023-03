Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Il n'y a plus aucun doute : le Credit Suisse a rendu la crise bancaire mondiale et, en mode crise financière classique, les investisseurs se précipitent vers les valeurs refuges que sont le dollar américain, les bons du Trésor américain et le yen japonais.

D'importantes données économiques seront publiées jeudi en Asie - PIB néo-zélandais, commerce japonais, chômage australien et décision sur les taux indonésiens - mais tout cela sera noyé dans la féroce volatilité qui règne sur les marchés mondiaux.

En effet, le facteur le plus important pour les marchés asiatiques jeudi pourrait venir de Francfort. La Banque centrale européenne (BCE) était en passe de relever ses taux de 50 points de base, mais peut-elle être aussi agressive - peut-elle même resserrer ses taux - à la lumière des événements tumultueux de mercredi ?

Un cynique pourrait faire remarquer que la BCE a l'habitude de ne pas saisir l'énormité d'une crise financière en cours et de relever les taux d'intérêt. Pas une fois, mais deux.

Dollar/yen - variation hebdomadaire,

Les marchés asiatiques devraient ouvrir sous forte pression jeudi, même si Wall street a clôturé sur ses plus bas - le Nasdaq a même légèrement progressé - après que la Banque nationale suisse a déclaré qu'elle fournirait des liquidités à Credit Suisse "si nécessaire".

Même si une solution complète pour le Credit Suisse est annoncée et que les marchés font un bond de soulagement jeudi, les crises financières ne sont pas résolues en quelques jours. N'oubliez pas que Bear Stearns a été sauvée en mars 2008, que le pétrole a atteint un niveau record et que la BCE a relevé ses taux en juillet, et que Lehman n'a été sauvée qu'en septembre.

Le débat s'intensifie sur les causes de la crise bancaire - solvabilité, liquidité ou qualité des actifs ? - les angles morts de la réglementation, la réponse des États-Unis et de la Suisse jusqu'à présent, ce que les régulateurs doivent encore faire, et l'impact sur la croissance et la politique monétaire à l'avenir.

Mais en fin de compte, le système bancaire et les marchés reposent sur la confiance. Si celle-ci disparaît - et elle peut disparaître très rapidement - il peut falloir beaucoup de temps pour la rétablir.

Dans un tel climat d'incertitude, les investisseurs ne s'éloigneront pas trop de la sécurité du dollar, des bons du Trésor et du yen, ainsi que de la garantie la mieux notée des bons américains. Les indicateurs économiques asiatiques susmentionnés pourraient proposer une brève distraction, mais ce ne sera probablement que cela : une brève distraction.

Rendement américain à 2 ans - variation hebdomadaire,

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Réunion de politique monétaire de la BCE

- Décision sur les taux d'intérêt en Indonésie

- Commerce japonais (février)