L'esprit du marché : Nouvelle hausse des taux en Nouvelle-Zélande

La crise ukrainienne tempère peut-être les paris les plus agressifs sur les hausses de taux, mais la dernière hausse des taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande suggère que les banques centrales restent fermement engagées sur la voie d'un resserrement des politiques.

La Reserve Bank of New Zealand a procédé mercredi à sa troisième hausse consécutive des taux, portant les taux directeurs à 1 %. Elle a également annoncé un resserrement plus agressif de sa politique de lutte contre l'inflation, ce qui a fait grimper le dollar kiwi à son plus haut niveau sur un mois.

Elle a également révélé son intention de réduire progressivement ses avoirs obligataires de 50 milliards de dollars néo-zélandais (33,82 milliards de dollars).

Les responsables d'autres banques centrales ont également indiqué clairement qu'ils envisageaient des hausses de taux.

Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Dave Ramsden, a déclaré mardi qu'il s'attendait à un nouveau resserrement de la politique monétaire, tandis que Robert Holzmann, responsable de la politique de la BCE, a déclaré ce matin que la BCE pourrait relever ses taux en été, avant de mettre fin à ses achats d'obligations.

Néanmoins, les tensions entre l'Occident et la Russie au sujet de l'Ukraine compliquent les perspectives de la politique, en particulier à la BCE. La décision de l'Allemagne de suspendre la certification de Nord Stream 2 a fait grimper en flèche les prix à terme du gaz naturel en Europe.

Une nouvelle pression à la hausse sur l'inflation pourrait être un sous-produit des tensions géopolitiques.

Pour l'instant, les marchés sont plus stables, les investisseurs attendant de nouveaux développements. Les actions asiatiques se sont stabilisées au cours de la nuit, les contrats à terme sur les actions européennes et américaines sont plus fermes.

En ce qui concerne les résultats, la banque britannique Barclays a annoncé que son bénéfice annuel avait presque triplé grâce à la réduction des charges liées aux prêts douteux et à la poursuite des excellentes performances récentes de sa banque d'investissement.

(Graphique : Le taux directeur de la Nouvelle-Zélande passe à 1 %, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgvomzwdevd/NZrates.PNG)

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés mercredi :

- Le bénéfice annuel de Rio Tinto s'envole grâce aux prix du minerai de fer.

- Le sentiment des consommateurs allemands (GFK)

- Le Conseil général de l'OMC entame une réunion de deux jours

- BCE : Frank Elderson, membre du conseil d'administration, et Luis de Guindos, vice-président de la BCE, prennent la parole.

- Fed : Discours du président de la Fed d'Altanta, M. Bostic

- Budget sud-africain

- Adjudication d'obligations américaines à 5 ans/vente d'obligations à taux variable à 2 ans

- Résultats américains : Lowe's, Office Depot, Molson Coors, eBay,

- Résultats européens : Stellantis, Merlin, Avast, Rio Tinto, Iberdrola, Barclays, Danone, Puma, Metrobank.