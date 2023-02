L'esprit du marché : Pas si ou quand mais à quelle vitesse ?

Est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Probablement oui, probablement non.

Les économies, des États-Unis à l'Allemagne en passant par la Grande-Bretagne, montrent une reprise inattendue de l'activité commerciale, mais les marchés font à nouveau la sourde oreille à ces indicateurs.

Alors que l'inflation redevient le principal point sensible pour les investisseurs après qu'ils aient commodément mis de côté ces inquiétudes le mois dernier, une forte croissance renforce les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt.

Les négociants de contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient maintenant que le taux d'intérêt au jour le jour de référence de la Fed atteindra 5,36 % en juillet et terminera l'année à 5,18 %.

Et les marchés financiers indiquent maintenant une probabilité de 95 % d'une augmentation du taux officiel de la Banque d'Angleterre le mois prochain, contre 90 % tôt mardi.

Cela déprime l'humeur des traders en actions.

Les marchés boursiers asiatiques ont flotté dans une mer de rouge mercredi, suite à une vente massive à Wall street.

Les rendements du Trésor américain à dix ans ont augmenté à 3,966 %, le plus haut niveau depuis novembre. Le dollar et la livre sterling se sont renforcés sur les attentes de nouvelles hausses de taux.

Les données sur l'inflation en Allemagne et en Italie, attendues plus tard mercredi, proposeront des indices sur la pression des prix.

Dans cet environnement sans risque, le décor est planté pour la publication du procès-verbal de la réunion de la Fed de la semaine dernière.

Les marchés le scruteront à la recherche d'indices sur le niveau des taux d'intérêt que les responsables prévoient d'atteindre, suite aux récentes données qui ont montré des taux d'emploi et des prix à la consommation plus élevés que prévu aux États-Unis.

Les tensions politiques s'intensifient également alors que le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine s'affrontent verbalement, présentant des points de vue radicalement différents sur le monde et la guerre en Ukraine.

La Chine a déclaré mercredi que son plus haut diplomate, Wang Yi, a rencontré le chef de la sécurité russe et que les deux parties ont convenu que la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique devaient être résolument maintenues, et se sont opposées à l'introduction d'une "mentalité" de guerre froide.

Sur le front des entreprises, Bloomberg News a rapporté que le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority fait partie des parties qui envisagent une offre pour une participation de 34 % dans Associated British Ports qui pourrait être évaluée à environ 2 milliards de livres ou plus.

Enfin, le géant du conseil McKinsey & Co, connu pour conseiller les entreprises sur une variété de projets, y compris les licenciements, prévoit de supprimer environ 2 000 emplois, dans l'une de ses plus importantes séries de licenciements, selon Bloomberg News.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

Données économiques européennes : Inflation allemande et italienne en janvier, enquête Ifo en Allemagne en février.

Résultats européens : Iberdrola, Lloyds, Telefonica

Résultats américains : eBay, Nvidia

La Fed américaine publie les minutes de sa réunion de janvier