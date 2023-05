Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les projecteurs se détournent rapidement du message "possible pause ou pivot" de la Fed cette nuit pour se tourner vers la Banque centrale européenne, où la direction des taux n'est pas remise en question.

Il s'agira d'une septième hausse de taux pour la BCE, la banque centrale d'une zone de 20 pays dont l'inflation globale est de 7 %, et elle a jusqu'à présent rejeté la crise bancaire en cours comme étant spécifique aux États-Unis.

La BCE optera-t-elle pour une hausse plus importante de 50 points de base et signalera-t-elle une éventuelle pause, permettant ainsi à la présidente Christine Lagarde de reprendre l'excuse du "resserrement du crédit" du président de la Fed, Jerome Powell ? Il y a de fortes chances pour que la hausse soit moins importante.

Mercredi, la Fed a procédé à ce que les marchés considèrent comme la dernière hausse de taux du cycle. Elle a signalé qu'elle pourrait mettre en pause d'autres augmentations, donnant aux responsables le temps d'évaluer les retombées des faillites bancaires, d'attendre une résolution politique sur le plafond de la dette américaine et de surveiller l'inflation.

Une autre banque n'a pas tardé à faire part de ses difficultés. PacWest Bancorp a chuté de près de 60 % après avoir annoncé qu'elle étudiait des options stratégiques, y compris une vente potentielle ou une augmentation de capital. L'augmentation des liquidités annoncée en mars n'a pas réussi à inspirer confiance au cours de l'action en difficulté.

Ces inquiétudes ont amené les marchés asiatiques à évaluer non seulement la possibilité d'un pic des taux américains, mais aussi celle d'une baisse. Les contrats à terme sur les Fed Funds impliquent une probabilité de 52 % d'une réduction des taux en juillet.

L'attention se portera à nouveau sur le secteur technologique plus tard, après la clôture des marchés aux États-Unis, lorsque la société la plus importante au monde, Apple Inc., pourrait annoncer une baisse de plus de 4 % de son chiffre d'affaires, sa deuxième baisse trimestrielle consécutive, en raison de la désaffection des consommateurs pour les achats non essentiels tels que les iPhones et les ordinateurs Mac, et du ralentissement de la croissance de ses activités de services.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

- Événements économiques : Décision sur les taux de la BCE, IPP de mars dans la zone euro, balance commerciale de l'Allemagne, demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis.

- Bénéfices : Apple, Shell, Shopify, ArcelorMittal, Shell

L'inflation de base de la zone euro reste stable, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/znpnbngmkpl/chart.png