Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques abordent la dernière journée de négociation du trimestre dans un état d'esprit optimiste, prêts à affronter les nombreuses données économiques régionales de vendredi avec un sentiment d'optimisme et de résilience qui aurait été à peine croyable il y a quelques semaines.

Ce n'est peut-être qu'une façade pour la fin du trimestre, mais les investisseurs font grimper les actifs à risque dans tous les domaines, faisant de leur mieux pour que la crise bancaire de mars 2023 ne soit plus qu'une parenthèse dans le rétroviseur.

Marchés mondiaux du 1er trimestre, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klpygqylxpg/Three.PNG

Une nouvelle performance solide à Wall street jeudi devrait donner le ton pour les actions asiatiques vendredi, avec la technologie à nouveau en tête. Les valeurs financières américaines ont été le seul secteur du S&P 500 à chuter jeudi, mais elles sont toujours en hausse de 3 % cette semaine, leur meilleure semaine depuis janvier.

Il reste à voir dans quelle mesure les autorités américaines ont réussi à protéger les banques de la contagion, et il ne fait aucun doute que la détérioration des conditions de crédit pèsera sur la croissance.

Pour l'instant, le risque est présent dans le monde entier : l'indice MSCI Asia ex-Japan est en hausse depuis trois semaines, le MSCI World connaît sa meilleure semaine depuis la mi-janvier et l'indice Hang Seng tech est à son plus haut niveau depuis six semaines.

Bien que les rendements obligataires et les perspectives de taux de la Fed se soient redressés au cours des deux dernières semaines, ils restent nettement inférieurs aux sommets historiques atteints avant le choc bancaire. La technologie, en particulier, a le vent en poupe.

De nouvelles indications selon lesquelles la Chine est en train d'inverser les mesures de répression réglementaires radicales prises ces dernières années à l'encontre de son secteur technologique contribuent également à alimenter le rallye.

Les actions de JD.com bondissent de 8 % grâce aux nouvelles sur la restructuration,

Après que les investisseurs ont salué les plans de restructuration d'Alibaba cette semaine, l'entreprise de commerce électronique JD.com a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de se séparer de ses unités immobilières et industrielles et de les coter à la Bourse de Hong Kong.

Les actions de JD.com cotées aux États-Unis ont bondi de 8 % jeudi, les actions d'Alibaba cotées aux États-Unis ont augmenté de 20 % au cours des trois dernières séances, le Nasdaq 100 flirte avec un marché haussier - en hausse de plus de 20 % depuis son plus bas niveau de décembre - et le Nasdaq dans son ensemble est en hausse de 15 % cette année.

En ce qui concerne les données asiatiques de vendredi, les investisseurs ne manquent pas d'éléments susceptibles d'influencer le marché, notamment : Les indices PMI chinois de mars, le chômage, les ventes au détail et la production industrielle au Japon, ainsi que les chiffres du crédit au secteur privé en Australie.

Monnaies des marchés émergents,

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- PMI manufacturier et des services de la Chine (mars)

- Indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro (mars)

- Inflation PCE aux États-Unis (février)