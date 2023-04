Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les données économiques chinoises de premier plan, y compris le PIB du premier trimestre, sont au cœur de l'actualité asiatique cette semaine, alors que les investisseurs de la région et d'ailleurs se demandent si la "crise" bancaire américaine est dans le rétroviseur ou si des problèmes plus graves se profilent à l'horizon.

Le calendrier asiatique de lundi est léger, avec seulement le commerce indonésien et l'inflation des prix de gros indiens susceptibles de faire bouger les marchés. La banque centrale indonésienne entame une réunion de deux jours et annoncera sa décision politique mardi.

Les investisseurs auront également la possibilité de réagir pour la première fois à deux événements survenus au cours du week-end : l'orientation de la politique du chef de la banque centrale chinoise et l'attaque apparente de samedi contre le premier ministre japonais, Fumio Kishida.

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, M. Yi Gang, a déclaré que la Chine pouvait éliminer progressivement ses interventions sur le marché des changes en réduisant graduellement le montant et la fréquence de ses incursions sur le marché, soulignant ainsi la détermination de Pékin à renforcer la présence du yuan sur la scène internationale.

M. Yi a également déclaré que la banque centrale s'efforcerait de ramener les taux d'intérêt réels à un niveau légèrement inférieur au taux de croissance potentiel.

Au Japon, samedi, des gardes du corps ont mis le Premier ministre Kishida à l'abri après qu'un homme lui a lancé ce qui semblait être une bombe fumigène lors d'une étape de la campagne électorale dans un port de pêche de l'ouest du pays. Cela rappelle étrangement l'assassinat de l'ancien premier ministre Shinzo Abe l'année dernière.

Les chiffres de lundi devraient montrer que l'inflation des prix de gros en Inde a pratiquement diminué de moitié en mars, passant de 3,85 % à 1,87 % en rythme annuel. Ce taux est inférieur de 16 % à celui de l'année précédente.

Les investisseurs s'attendent à ce que les données de mardi montrent que la croissance du produit intérieur brut de la Chine a fortement augmenté au premier trimestre après la levée des restrictions COVID-19, en hausse de 4,0 % par rapport à l'année précédente et de 2,9 % au cours des trois mois précédents.

Ne soyez pas surpris par un événement à la hausse - l'indice des surprises économiques de la Chine est à son plus haut niveau depuis 17 ans.

Le ton général de cette semaine sera donné par la position des investisseurs sur la crise bancaire américaine. Ou choc. Ou de la bavure. La solide reprise des actions et la baisse des indicateurs de volatilité du marché suggèrent que les investisseurs sont de plus en plus optimistes.

Vendredi, certaines grandes banques américaines ont annoncé de solides bénéfices pour le premier trimestre (l'action de JP Morgan a bondi de 7,5 %), ce qui alimente l'espoir que les mesures audacieuses et rapides prises par les décideurs politiques il y a un mois ont porté leurs fruits.

L'indice S&P 500 et l'indice MSCI World ont rebondi de près de 10 % depuis le creux de mars, tandis que les actions de la zone euro ont atteint vendredi leur plus haut niveau en 22 ans.

Mais l'autosatisfaction serait dangereuse. Comme le notent les analystes de Morgan Stanley, la croissance du crédit aux États-Unis se réduit, la disponibilité du crédit pour les petites entreprises a chuté en mars à son rythme le plus rapide depuis 20 ans, et les coûts d'intérêt sont à leur plus haut niveau depuis 15 ans.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Sommet des ministres des affaires étrangères du G7 au Japon

- Inflation WPI en Inde (mars)

- Christine Lagarde, de la BCE, s'exprime à New York.