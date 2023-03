Mike Dolan présente les perspectives des marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

L'explosion du stress bancaire a remodelé l'ensemble de la carte des taux d'intérêt américains, effaçant les attentes de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale et propulsant la volatilité des obligations du Trésor américain à son plus haut niveau depuis 2009.

La publication du rapport de février sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis, plus tard dans la journée de mardi, promettait il y a encore quelques jours d'être le plus grand mouvement de marché de la semaine, mais il pourrait maintenant s'avérer être une sorte de spectacle secondaire dans le cadre d'un drame plus vaste qui se déroule actuellement.

Malgré les mesures prises ce week-end par la Fed et d'autres régulateurs pour protéger les déposants de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank, qui ont fait faillite, et les assurances données lundi par le président américain Joe Biden quant à la sécurité de l'épargne dans l'ensemble du système, les valeurs bancaires ont continué de chuter aux États-Unis et dans le reste du monde.

Les grandes banques américaines ont perdu environ 90 milliards de dollars en valeur boursière lundi, ce qui porte leur perte à près de 190 milliards de dollars sur les trois dernières séances de bourse. Les banques régionales américaines ont été les plus durement touchées, les actions de la First Republic Bank ayant chuté de plus de 60 %, la nouvelle d'un nouveau financement n'ayant pas calmé les investisseurs et la société de notation Moody's ayant revu sa note à la baisse.

En Asie, les valeurs bancaires ont poursuivi leur déclin mardi, les entreprises japonaises étant particulièrement touchées. Après avoir chuté de près de 6 % lundi, avec notamment une baisse de 13 % de la Commerzbank allemande et une chute de près de 10 % de Credit Suisse, le principal indice bancaire européen a de nouveau perdu 1 % mardi.

Mais c'est sur les marchés des taux d'intérêt et des obligations que les implications de cette soudaine instabilité financière - et ses retombées économiques et politiques potentielles - ont été les plus clairement perçues.

L'extraordinaire volte-face a fait douter les marchés à terme de la possibilité que la Fed relève ses taux la semaine prochaine, estimant à moins de 50 % la probabilité d'une hausse d'un quart de point, alors qu'une hausse d'un demi-point était entièrement prévue il y a seulement une semaine.

Il est encore plus frappant de constater que ces mêmes marchés soupçonnent maintenant que le cycle de resserrement de la Fed est terminé, fixant les taux maximum à seulement 4,71 % - en dessous de la bande supérieure de la fourchette cible actuelle de 4,50-4,75 % et près d'un point de pourcentage en dessous des hypothèses de "taux final" de la semaine dernière seulement.

De plus, les contrats à terme prévoient également près d'un point de pourcentage de réduction des taux d'ici la fin de l'année. Les taux terminaux implicites de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre ont également été considérablement réduits, bien qu'une ou deux hausses supplémentaires soient encore prévues pour ces banques centrales.

Bien qu'il ait regagné du terrain aujourd'hui, le dollar s'est affaibli par rapport à l'euro, à la livre et au yen cette semaine.

Mais la remise en question de la Fed a entraîné une action sismique sur le marché du Trésor américain, avec la plus forte baisse des rendements du Trésor à 2 ans lundi depuis le krach boursier de 1987.

À 3,83 % au début de la journée de mardi, ces rendements à deux ans ont atteint leur niveau le plus bas depuis septembre de l'année dernière, avant de rebondir et de repasser juste au-dessus de 4 %. Alors que les rendements à 10 ans sont repassés au-dessus de 3,5 %, la courbe des rendements à 2-10 ans, profondément inversée, qui a été pour beaucoup à l'origine des difficultés bancaires, a cessé de s'accentuer.

L'ampleur des fluctuations obligataires s'est traduite par une hausse de l'indice MOVE de la volatilité implicite du marché des obligations du Trésor, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis 2009, dépassant les périodes les plus stressantes de la pandémie de 2020 et du choc du marché des pensions de 2018.

Les écarts de crédit sur les marchés des obligations d'entreprise se sont également fortement creusés, les investisseurs craignant un resserrement des normes d'emprunt et des conditions financières à l'échelle de l'économie. Les indices des obligations américaines à haut rendement dites "de pacotille" sont tombés à leur plus bas niveau de l'année.

Dans la mesure où ce choc du système affecte les emprunts des entreprises, leur confiance et leurs projets d'embauche, la Fed aura probablement besoin d'un certain temps pour en évaluer les conséquences. Elle réfléchira certainement à deux fois avant de resserrer à nouveau sa politique face à un tel niveau de stress financier et de bouleversements sur le marché obligataire.

Les récriminations entre les agences de contrôle sur les raisons pour lesquelles les problèmes de SVB n'ont pas été détectés bien à l'avance risquent de s'accumuler - la mission de la Fed de maintenir la stabilité financière entrant probablement en conflit avec ses mandats de faible inflation et de plein emploi.

La Fed a déclaré lundi dernier qu'elle procéderait à un examen de la supervision et de la réglementation de la SVB, et le président Jerome Powell a exigé un "examen approfondi, transparent et rapide" de la part du vice-président chargé de la supervision, Michael Barr, d'ici le 1er mai.

Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, devrait s'exprimer plus tard dans la journée de mardi, lors de l'une des premières apparitions publiques d'un responsable politique de la Fed depuis la crise.

Le rapport sur les prix à la consommation de février, attendu avant cette date - tout comme les chiffres de l'emploi de la semaine dernière - pourrait déjà être dépassé en tant que jauge de température de l'économie à l'avenir.

Les développements clés qui pourraient donner une direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Indice des prix à la consommation, enquête NFIB sur les petites entreprises, indice des prix à la consommation de la Fed de Cleveland.

* Discours de Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale américaine.

* Réunion des ministres des finances de l'Union européenne (ECOFIN) à Bruxelles.

* Résultats des entreprises américaines : Lennar

GRAPHIQUE : L'indice clé des valeurs bancaires chute à son plus bas niveau depuis près de 3 ans (https://www.reuters.com/graphics/USA-BANKS/SILICON%20VALLEY/egpbyozmdvq/chart.png)

GRAPHIQUE : Les craintes liées à l'activité des banques entraînent un changement dans la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt en mars (https://www.reuters.com/graphics/USA-RATES/FEDWATCH/mopakqxklpa/chart.png)

GRAPHIQUE : La volatilité des obligations américaines monte en flèche (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdvzqmzewpw/One.PNG)

GRAPHIQUE : SVB et Signature Bank sont les premières banques à faire faillite depuis 2020 (https://www.reuters.com/graphics/USA-BANKS/SILICONVALLEY/zdpxdxzlwpx/chart.png)