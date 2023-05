Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Une mer de rouge à Wall street et de nouvelles turbulences dans le secteur bancaire régional américain jeudi suggèrent que les marchés asiatiques abordent la séance de vendredi sur la défensive, mettant fin à ce qui a été une semaine étonnamment résiliente pour les actions locales.

Sur le calendrier des données économiques régionales, les investisseurs attendent le PIB du premier trimestre de l'Indonésie, les chiffres de l'inflation d'avril des Philippines et de Taïwan, ainsi que l'indice des directeurs d'achat du secteur des services de la Chine, également pour le mois d'avril.

(Graphique : Indice des directeurs d'achat du secteur des services en Chine - )

Alors que les marchés mondiaux digéraient les hausses de taux de 25 points de base de la Fed et de la Banque centrale européenne - et notamment les messages divergents du président de la Fed, Jerome Powell, et de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde - les craintes des banques américaines se sont intensifiées.

Les actions de PacWest ont plongé de 50 %, l'indice des banques régionales a chuté pour la quatrième journée consécutive, et le groupe bancaire canadien Toronto-Dominion a annulé son acquisition de First Horizon Corp pour 13,4 milliards de dollars, ce qui a déclenché une chute de 33 % des actions de la banque américaine.

L'agence Reuters a rapporté en exclusivité que les autorités fédérales et étatiques américaines évaluaient la possibilité d'une "manipulation du marché" derrière les récents mouvements importants des actions bancaires, alors que la Maison Blanche s'est engagée à surveiller les "pressions exercées par les ventes à découvert sur les banques en bonne santé".

Un investisseur qui, le 1er janvier, aurait pris une position longue sur les méga actions technologiques américaines et une position courte sur les banques régionales serait bien inspiré aujourd'hui. Mieux encore, après la publication des résultats trimestriels d'Apple, jeudi, après la cloche.

(Graphique : Mega tech vs. banques régionales américaines - )

D'une certaine manière, les retombées mondiales sont claires et évidentes : le yen japonais s'est apprécié pour la troisième fois, signe supplémentaire qu'il pourrait retrouver son statut de valeur refuge, les rendements obligataires se sont effondrés et l'or a atteint son plus haut niveau depuis trois ans, à deux doigts d'un nouveau record historique.

Pourtant, les marchés asiatiques, du moins les actions, sont restés relativement sereins.

L'indice MSCI Asia-ex Japan a connu jeudi sa meilleure journée depuis la fin du mois de mars et reste stable sur la semaine, soutenu par la baisse du dollar et des rendements obligataires, ainsi que par l'espoir croissant que le cycle de hausse des prix de la Fed est terminé.

L'indice technologique de Hong Kong a surpassé le Nasdaq cette semaine, bien qu'il soit toujours en passe de connaître sa cinquième chute hebdomadaire consécutive, la pire depuis septembre de l'année dernière.

Si les marchés asiatiques sont influencés par les événements locaux jeudi, ils le seront probablement par l'indice PMI des services en Chine. La barre pour battre le mois précédent est haute - la dernière fois que l'activité du secteur des services en Chine a augmenté plus rapidement que le mois de mars, c'était il y a presque trois ans.

L'économie indonésienne, quant à elle, devrait s'être contractée de 1 % au premier trimestre, la baisse des prix des matières premières ayant frappé les exportations et les taux d'intérêt plus élevés ayant limité la demande intérieure, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- PMI des services en Chine (avril)

- PIB de l'Indonésie (1er trimestre)

- Emplois non agricoles aux États-Unis (avril)