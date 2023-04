Alden Bentley fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

La baisse de 13,6 % en glissement annuel des exportations sud-coréennes en mars, annoncée samedi, n'est pas aussi importante qu'on le craignait, compte tenu du ralentissement de la croissance mondiale et de l'effondrement prolongé des semi-conducteurs.

L'Asie se réveillera avec une autre nouvelle importante : Une réduction surprise de la production de l'OPEP+ de 1,16 million de barils par jour annoncée dimanche, qui pourrait bien faire grimper les prix du brut lundi. Le calendrier des données en Asie pour le reste de la semaine semble relativement calme et le principal événement économique pour les marchés mondiaux sera la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi.

En effet, la semaine sera parsemée de fermetures de marchés pour diverses fêtes régionales jusqu'au Vendredi saint, où de nombreux centres monétaires mondiaux fermeront pour un jour ou plus, y compris Hong Kong, Shanghai, Bombay, la Bourse de New York et le Nasdaq. Le Nikkei japonais et le KOSPI de Séoul resteront ouverts.

Vendredi, ces deux marchés ont terminé le trimestre en hausse de 7,5 % et de près de 11 % respectivement, ce qui correspond à des hausses de 7 % pour le S&P 500 et de près de 17 % pour le Nasdaq au cours des trois premiers mois de 2023, même si ces performances, le meilleur trimestre depuis juin 2020 dans le cas du Nasdaq, ont masqué des chutes traumatisantes des actions bancaires mondiales.

Alors que l'inquiétude persiste à juste titre concernant la capitalisation des banques, l'inadéquation des durées et la gestion générale des risques après une année de hausses des banques centrales, ces trimestres positifs dans l'ensemble ne sont pas exactement les rendements que l'on pourrait associer à la panique concernant le système financier mondial - les crises existentielles de Credit Suisse, Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic Bank mises à part.

Compte tenu du nombre de marchés fermés le vendredi ou avant, la semaine pourrait donc réserver des surprises agréables ou non. Les investisseurs pourraient se réjouir d'un répit après la crise ou la non-crise de ces dernières semaines. Mais tout titre surprenant, qu'il soit lié à l'OPEP ou aux banques, devra être digéré par des marchés clairsemés, ce qui peut entraîner des fluctuations excessives. Ainsi, même si les trimestres de référence sont positifs, il n'y a pas lieu de se reposer sur ses lauriers.

Cette semaine, l'Indonésie publiera l'IPC lundi, la Corée du Sud mardi et la Thaïlande et les Philippines mercredi. La Reserve Bank of India se réunit et devrait relever son taux de rachat jeudi de 25 points de base pour le porter à 6,75 %.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Les indices PMI manufacturiers S&P Global de mars seront publiés.

- Indices ISM manufacturiers et des prix payés de mars aux États-Unis à 14h00 GMT

- Le gouverneur de la Fed, Lisa Cook, s'exprimera à 2015 GMT