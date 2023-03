Mike Dolan présente les perspectives des marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Un semblant de calme bancaire a permis aux marchés de choisir une voie et de parier sur une dernière hausse des taux d'intérêt américains plus tard dans la journée de jeudi - mais vous seriez pardonné de douter de toute suggestion de conviction du marché à l'heure actuelle.

Deux semaines de tensions et de faillites bancaires aux États-Unis et en Europe placent la Réserve fédérale et les autres grandes banques centrales dans la position peu enviable de devoir choisir entre la stabilisation des systèmes financiers et la lutte contre une inflation toujours historiquement élevée.

Le niveau d'incertitude - en particulier au cours d'une période de black-out public pour les responsables de la Fed - a entraîné des fluctuations importantes des taux d'intérêt du marché chaque jour pendant quinze jours et le mois le plus volatil pour les obligations du Trésor depuis l'effondrement bancaire d'il y a 15 ans.

Alors que beaucoup pensent que les turbulences bancaires en elles-mêmes finiront par accélérer un resserrement du crédit qui fera le travail de la Fed à sa place, la nouvelle choquante d'une ré-accélération de l'inflation britannique le mois dernier a rappelé aux banques centrales que la désinflation n'est pas encore acquise.

Bien que la surprise de l'inflation britannique reflète une partie de la rigidité des prix déjà évidente dans les chiffres américains de février publiés plus tôt dans le mois, et qu'elle puisse éventuellement être dépassée par les récents événements bancaires, elle complique considérablement la décision politique de la Banque d'Angleterre au moins pour jeudi.

En l'absence d'une autre mine dans le monde bancaire au cours des dernières 24 heures, et après les premiers gains quotidiens consécutifs du S&P500 en près de trois semaines mardi, les marchés monétaires se concentrent désormais sur les décisions politiques qui se profilent à l'horizon.

Les marchés à terme considèrent désormais qu'il y a 85 % de chances que la Fed relève ses taux d'un quart de point plus tard - mais aucune autre hausse de taux n'est entièrement prévue dans le cycle et au moins une baisse de taux d'ici à la fin de l'année est encore prévue dans les contrats à terme.

Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans se sont accrochés à 4 %, mais ils ont enregistré des fluctuations intrajournalières de plus de 25 points de base chaque jour de bourse depuis le 10 mars, avec un mouvement de pic à pic de plus de 70 points de base pour le seul 15 mars.

En réalité, la réunion de la Fed pourrait être bien plus désordonnée que cela ne le laisse supposer, le point de presse du président de la Fed, M. Powell, devant mettre en balance les questions pressantes de stabilité financière et les récents prêts d'urgence de la Fed avec la poursuite du resserrement quantitatif et une nouvelle hausse des taux d'intérêt. En outre, les dernières projections économiques trimestrielles des décideurs de la Fed pourraient révéler une grande dispersion des points de vue.

Les contrats à terme sur les actions américaines et les bourses de l'euro sont restés stables, l'actualité bancaire se concentrant sur les dernières assurances données par la secrétaire au Trésor Janet Yellen au cours de la nuit et sur les nouvelles mesures prises pour soutenir la First Republic Bank, qui est toujours dans la ligne de mire.

Au-delà de la Fed, les chiffres désastreux de l'inflation au Royaume-Uni semblent avoir renforcé les attentes d'une nouvelle hausse des taux de la BoE jeudi et d'une autre hausse plus tard dans l'année. Les perspectives d'une hausse cette semaine étaient considérées comme 50-50 il y a seulement 24 heures.

Cela souligne à l'encre rouge à quel point toutes les banques centrales sont désormais totalement dépendantes des données entrantes sur ce qui se passe dans l'économie réelle.

À cet égard, l'annonce jeudi de la première baisse annuelle des prix de l'immobilier aux États-Unis en 11 ans ne passera pas inaperçue à Washington non plus.

La baisse généralisée du dollar américain avant la réunion de la Fed a permis à la livre sterling d'atteindre son plus haut niveau depuis le début du mois de février.

Ailleurs, la perspective que les banques centrales hésitent à resserrer davantage le crédit semble avoir excité les parties les plus effervescentes des marchés financiers, le bitcoin repassant au-dessus de 28 000 dollars cette semaine pour la première fois depuis juin et même les "mèmes stocks" comme GameStop bondissant de 40 % avant la cloche après que le détaillant de jeux vidéo a annoncé un bénéfice surprise.

Dans le domaine de la technologie, Alphabet Google a commencé mardi la diffusion publique de son chatbot Bard, recherchant des utilisateurs et des commentaires pour gagner du terrain sur Microsoft Corp dans une course rapide sur la technologie de l'intelligence artificielle.

Les principaux développements susceptibles d'orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Décision politique de la Réserve fédérale américaine, conférence de presse et nouvelles projections économiques.

* Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, Philip Lane, économiste en chef de la BCE, et Fabio Panetta, membre du conseil d'administration de la BCE, s'expriment à Francfort ; Joachim Nagel, chef de la Bundesbank, s'exprime à Londres ; Olli Rehn, gouverneur de la Banque de Finlande, s'exprime à Bruxelles.

* Compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque du Canada

