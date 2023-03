Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

En période de crise financière, le sentiment du marché peut être assez sombre. Aussi, lorsque les autorités nationales proposent, approuvent ou soutiennent des plans de financement et de sauvetage gargantuesques d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars, les investisseurs sont en droit de s'enthousiasmer.

Le remarquable rallye de jeudi reflète exactement cela et, à moins d'événements imprévus - une hypothèse dangereuse en ces temps fébrile, peut-être - l'Asie devrait terminer une semaine tumultueuse sur une bonne note vendredi.

Jusqu'à 11 banques américaines, dont les géants JP Morgan Chase, Morgan Stanley et Citigroup, vont déposer jusqu'à 30 milliards de dollars dans la First Republic Bank en difficulté, ont déclaré à Reuters des sources au fait du dossier.

Ce plan est soutenu par les régulateurs américains et les médias ont rapporté que le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, a rencontré la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, jeudi, pour en discuter.

Cela fait suite à l'annonce, mercredi en fin de journée, que la banque centrale suisse proposera à Credit Suisse, encore plus en difficulté, jusqu'à 54 milliards de dollars de prêts pour renforcer ses liquidités.

Non seulement la bouée de sauvetage du Crédit suisse a permis de calmer les marchés, mais elle a aussi donné à la Banque centrale européenne (BCE) la possibilité de relever ses taux de 50 points de base pour lutter contre l'inflation, jeudi.

Le relèvement des taux en période de crise bancaire pourrait revenir hanter la BCE - ce ne serait pas la première fois - mais, d'un autre côté, sa nouvelle stratégie de dépendance à l'égard des données pourrait également lui permettre de faire marche arrière dans les mois à venir si cela s'avérait nécessaire.

Ce qui a commencé comme une autre session sombre jeudi - les valeurs refuges comme le yen et les bons du Trésor étaient en hausse dans les premiers échanges - a culminé dans un solide rallye du risque à travers le monde.

Le yen est retombé de son plus haut d'un mois, le rendement des bons du Trésor américain à deux ans a terminé la journée en hausse de 20 points de base, les banques régionales américaines ont enregistré leur plus forte hausse en quatre mois (+ 3,26 %) et le Nasdaq a fait un bond de 2,5 %, sa meilleure journée en six semaines.

Un soulagement bienvenu pour tous les investisseurs. Mais si les crises bancaires précédentes nous ont appris quelque chose, c'est qu'elles ne sont jamais résolues en quelques jours, quelle que soit l'audace de l'action des autorités.

Sous-jacente à l'ampleur de la peur qui imprègne les marchés depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank le week-end dernier, les données de la Fed ont montré jeudi qu'à partir de mercredi, les banques ont emprunté un montant record de 152,9 milliards de dollars au guichet d'escompte de la Fed au cours de la semaine.

Avec ses autres mesures de financement d'urgence, le bilan de la Fed a augmenté de 300 milliards de dollars cette semaine.

Les marchés pourraient jouer au yo-yo dans les semaines à venir. Mais la journée de vendredi, en Asie du moins, s'annonce comme une journée de hausse.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Indice de l'activité tertiaire au Japon (janvier)

- Commerce de la Malaisie (février)

- Inflation dans la zone euro (février)